El año del gran escualo

La ficha *** '1975: el fin de una era'. Documental, EEUU, 2025, 92 min. Dirección y guion: Morgan Neville. Música: Daniel Wohl. Con: Oliver Stone, Seth Rogen, Josh Brolin, Wesley Morris, Albert Brooks, Martin Scorsese, Ellen Burstyn, Peter Biskind, Patton Oswalt.

Tiene su gracia que sea Netflix quien produce y exhibe este documental narrado por Jodie Foster que trata precisamente de aquella época en la que el cine norteamericano aún exhibía una singularidad, una variedad y un desafío adulto que han acabado hoy sepultados por el diseño algorítmico, la oferta de las plataformas y un Hollywood infantilizado, franquiciado y blockbusterizado que empezó con el éxito de Tiburón, estrenada en el verano de 1975 para convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos, o el Oscar a Rocky en 1976.

Morgan Neville acude a los protagonistas, expertos y herederos, asume una permeable perspectiva sociológico-cultural, un efectivo trabajo de montaje y una cierta ironía (sobre el presente) para trazar en paralelo los principales acontecimientos de aquel año y alrededores y observar de qué manera se vieron reflejados, tratados o infiltrados en un puñado de títulos memorables que demostraban el vigor, la libertad y la valentía de una industria que supo dejar momentáneamente en manos de los jóvenes del New Hollywood o de guionistas con ganas de confrontar el clima de los tiempos las ficciones producidas dentro de los grandes estudios.

Taxi driver, Nashville, Network, Alguien voló sobre el nido del cuco, Tarde de perros, Todos los hombres del presidente, Chinatown, El reportero, Los tres días del Cóndor, La noche se mueve, The Rocky Horror picture show, Alicia ya no vive aquí, El fuera de la ley, Harlan County, el Blaxploitation, el cine de catástrofes, series de televisión como All in the family o actores como Jack Nicholson, Richard Pryor o Warren Betty aparecen aquí como textos, síntomas, narrativas, metáforas, espejos más o menos deformantes y protagonistas con conciencia de un periodo convulso marcado por la crisis económica y energética, la violencia, el racismo, el feminismo, Vietnam, el Watergate, Nixon, la corrupción institucional, la paranoia, el auge del individualismo y la cultura del yo o la explosión tecnológica que desembocarían en la era Reagan y su regresión conservadora y nostálgica.