Alejandro Sanz, Juanes y Rauw Alejandro ensayan antes de su gran actuación en los Grammy Latinos

Todo parece estar preparado en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla para la ceremonia de los Grammy Latinos que se celebra este jueves 16 de noviembre. Este evento de talla internacional es uno de los más importantes para los artistas de música latina ya que se les otorga el reconocimiento en 56 categorías diferentes. Al frente de esta nueva entrega de galardones estarán tres mujeres y un hombre como anfitriones: Sebastián Yatra, Danna Paola, Paz Vega y Roselyn Sánchez.

Los espectadores podrán disfrutar de este evento gracias a la retransmisión en directo de TVE junto a Televisa Univisión, que será la encargada de ofrecer estos premios a toda Latinoamérica. Una hora antes del comienzo de la ceremonia, los artistas nominados y los invitados a este selecto acto pasarán por la alfombra roja para posar y atender a la prensa acreditada.

Aunque son muchas las actuaciones que están previstas para la gala, algunos de los artistas ya han empezado los ensayos para irse adaptando al escenario y viendo cómo quieren preparar el show que harán, delante del resto de nominados e invitados. En este tipo de premios, las actuaciones suelen ser memorables y por eso es necesario tener bien atados todos los movimientos que se van a hacer durante la actuación, hacer las pruebas de sonido pertinentes y los ensayos necesarios.

En la jornada de este pasado martes, 14 de noviembre, se subieron al escenario Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Juanes. Los tres estuvieron ensayando cómo serán cada una de sus actuaciones el próximo jueves. Alejandro Sanz, hizo pruebas de sonido con la guitarra, con el cuerpo de baile y estuvo moviéndose por el escenario para saber cómo será todo el día de la gala.

El puertorriqueño, Rauw Alejandro, se pudo ver como ensaya con el micrófono parado y también lucía gafas de sol mientras hacía la prueba de sonido. Llama la atención que no estuviera solo en el escenario, y no es que lo acompañaran un gran elenco de bailarines, como suele ser habitual, sino que compartió escenario con el Juanes. El colombiano estuvo con su guitarra durante el ensayo de ex novio de Rosalía y se vio que tenían mucha sintonía los dos cantantes, es posible que haya alguna sorpresa el día de la gala y ambos actúen juntos.

Galería de los ensayos de Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Juanes