Álvaro Carmona y las ecuaciones imposibles

Ana, el nombre que esa mujer ha elegido para encubrir la palabra completa con que aparece en el Registro Civil, Anastasia, empieza a advertir preocupantes síntomas en su cuerpo que revelan que está desapareciendo. En realidad, Ana llevaba ya mucho tiempo siendo invisible, porque su carrera se ha desarrollado a la sombra de un artista enigmático y célebre, Bassil, y la joven entiende que ha llegado el momento de dejar de ser la asistente de alguien y apostar por sí misma. En una escena artística y un mundo real donde abundan las imposturas y los fraudes –su propio hermano, un presentador de moda, construye en las redes un relato patrocinado y espurio de sus gustos y su vida–, Ana deberá enfrentarse al mayor misterio al que se enfrenta cualquier humano: saber quién es ella, resolver esa ecuación abstracta y solemne de la identidad. En Déjate ver, la serie que alberga desde hace unas semanas la plataforma Atresplayer, el guionista y director Álvaro Carmona retrata, con humor y ternura y con la actriz Macarena Sanz como principal aliada, la perplejidad que causa eso que llamamos vivir.

El sevillano (Utrera, 1980), una de las voces más singulares de la ficción española reciente, mantiene este martes a las 19:00 en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) una charla con el también director y guionista Jorge Naranjo, Hablemos de guión (y lo que surja), un encuentro organizado por CINA (Cineastas de Andalucía) en colaboración con DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales) en el que Carmona, curtido en programas como Buenafuente y El intermedio antes de desarrollar una carrera en solitario por la que ha sido nominado al Emmy Internacional (con la serie Gente hablando) o entró en la shortlist de los Oscar (con el corto El tratamiento), abordará "las distintas maneras de acercarse a la ficción".

Atresplayer define Déjate ver como "una comedia dramática con sello de autor", y la serie encarna ciertamente el interés de Carmona en aportar algo con personalidad a una oferta descomunal pero en la que las producciones parecen diseñadas por el mismo patrón. Es un consejo que suele dar a los guionistas que empiezan: que se pregunten qué les gustaría ver en pantalla que no exista ya. "En primer lugar, porque hacer una serie es un proceso muy largo, y tienes que pensar en algo que merezca tu tiempo, que te interese a ti", señala el guionista al otro lado del teléfono.

La premisa de Déjate ver le permitía ser crítico con "esta especie de enfermedad social que es la superficialidad revestida de empoderamiento a la que nos enfrentamos cada día a través de las redes sociales", pero también hablar del arte "en una clave lejos de lo esnob, quería bajar a tierra cuando tratase el tema, porque hoy, pienso, todos somos un poco artistas. Con la cámara en el móvil somos fotógrafos, en Twitter somos escritores, con Tik Tok hacemos esto y lo otro... Las redes nos facilitan ser como muñecas rusas con un sinfín de caras".

La experiencia de Gente hablando, un proyecto modesto que reunió un potente reparto conformado entre otros por Verónica Echegui, Miki Esparbé, Ramón Barea o Rosario Pardo, le demostró a Carmona que los intérpretes agradecen, ante todo, los guiones con sustancia. "La gente rebajó su caché para estar ahí. Cuando me encuentro a alguno de los actores me habla con orgullo de ese trabajo. Todos aceptamos proyectos porque hay que pagar las facturas, pero al final de lo que te acuerdas es de aquello que te motivó, lo que hiciste convencido de su interés".

En uno de los capítulos de Gente hablando, el amigo de un cómico le reprocha a éste que haya hecho bromas con el suicidio. ¿Se plantea Carmona límites para el humor? "Ese es un debate más propio de la stand-up", reflexiona el creador, que durante un tiempo se subió al escenario a hacer monólogos. "Pero en la ficción es diferente: si un personaje dice una burrada, estás definiendo al personaje, nadie te culpa a ti", dice Carmona, que cree que "la figura del guionista es más respetada en la industria, y también en la sociedad, hay cosas que pelear aún pero estamos en un buen momento. Cuando yo iba al instituto, el público no sabía de nuestra existencia".

En su conversación, Carmona muestra su extrañeza por el hecho de que sus obras tengan mejor acogida fuera que en España. "De acuerdo, hablo de temas universales, de relaciones humanas, pero esos temas son universales en Cleveland [uno de los festivales donde ha sido premiado] y también aquí. No lo entiendo, pero tampoco me preocupa. Tú tienes que sacar al mundo lo que has creado, y después", concluye el guionista, "pensar en lo próximo que vas a hacer, simplemente".