Atacan con un martillo la 'Venus del Espejo' de Velázquez en la National Gallery de Londres

La Venus del Espejo del pintor español Diego Velázquez ha sido vandalizada por el colectivo ecologista Just Stop Oil en Londres. La National Gallery ha informado de que la policía ha detenido a los dos individuos, la sala del museo fue evacuada y se encuentra investigando los hechos. Además, ha señalado que la pintura ha sido retirada para poder ser examinada en busca de posibles daños en el lienzo por lo que parecían ser "martillos de emergencia".

Este no es el primer ataque que sufre la obra de Diego de Velázquez en la galería británica. En 1914, la activista Mary Richardson, cortó el lienzo con una navaja para protestar tras la detención de la sufragista Emmeline Pankhurst. El lienzo fue gravemente dañado y la activista encarcelada por 6 meses.

💥 SUFFRAGETTE PAINTING SMASHED💀 Our government have revealed plans for MORE oil licences, knowing it will kill millions. In response, two supporters of Just Stop Oil smashed the Rokeby Venus — slashed by Mary Richardson in 1914.⏱ Deeds, not words: https://t.co/3tlBID7nKA pic.twitter.com/Hk0el26QIt