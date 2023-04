David Bisbal, Alejandro Sanz o Quevedo figuran en la nueva programación del Cabaret Festival

"Andalucía se está orientando como un referente en materia de festivales", señaló Víctor Manuel González García, viceconsejero de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en la presentación de la IV edición de Cabaret Festival, la cual ha tenido lugar en el patio de la Fundación Cajasol, en Sevilla. Este festival trata de ser "una apuesta firme y decidida que busca una proyección internacional", con la que hacer una "Andalucía cada vez más grande", aseguró en la rueda de prensa el viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte.

Este ciclo de conciertos visitará Roquetas del Mar, del 7 al 14 de julio; El Puerto de Santa María, durante el próximo mes de agosto; Fuengirola, igualmente en agosto; Algeciras, del 10 al 20 de agosto; y, por último, Mairena del Aljarafe, a lo largo del mes de septiembre. En estos cuatro municipios actuarán artistas de la talla de Alejandro Sanz, David Bisbal, Quevedo, El Barrio, Niña Pastori, Bad Gyal o Mónica Naranjo, entre otros. El Grupo Concert Tour será el encargado de la organización de este evento, el cual es, en palabras de los organizadores, "una referencia de la música estatal e internacional" y "una apuesta por la innovación y por la calidad".

Bisbal arranca en Fuengirola el 7 de julio

En la plaza de toros de Roquetas del Mar actuará David Bisbal el 7 de julio. El cantante acudirá con su gira Me siento vivo Tour 2023, en la que el artista almeriense interpretará sus nuevas canciones junto con sus éxitos de siempre, aunque con un repertorio renovado. Al día siguiente, el 8 de julio, será El Barrio quien actúe en Roquetas del Mar, en un concierto en el que su nuevo álbum, Atemporal, será el protagonista. Atemporal consistirá en un disco en el que se incluyen trece canciones inéditas. Tras el concierto de El Barrio habrá entonces un breve parón de unos días, hasta el 13 de julio, a las 22:30 horas, fecha y hora en la que Alejandro Sanz se reencontrará con sus seguidores. Lo hará con el espectáculo Sanz en vivo 2023. Cierra este cartel la artista Tini, el 14 de julio.

El Barrio actuará el 15 y el 16 de agosto en El Puerto de Santa María

De la plaza de toros de Roquetas del Mar a la plaza de toros de El Puerto de Santa María. El Cabaret Festival viajará hasta la localidad gaditana a lo largo del mes de agosto. El 15 y 16 de este mes está previsto que acuda El Barrio con Atemporal; y cuatro días después, el 20, se rendirá tributo al mítico grupo Queen con God Save The Queen.

En este mes de agosto también hay organizado otro ciclo de conciertos y espectáculos en Fuengirola. En concreto en el recinto musical Marenostrum Fuengirola, "uno de los recintos musicales al aire libre más espectaculares y uno de los escenarios más exclusivos de España". En este cartel nos encontramos con El Arrebato, el día 1 de agosto, y con Los Morancos, el día 2 de agosto. Los hermanos Cadaval asisten con su espectáculo Todo por la matria, show en el que el dúo sevillano, con la dirección de Lolo Seda, despliega su humor en torno a diferentes temas de actualidad. Todo ello amenizado con canciones, bailes y actuaciones.

Mónica Naranjo y Niña Pastori aterrizan en Mairena del Aljarafe en septiembre

Ya en septiembre, en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, el Cabaret Festival aterriza con artistas como Quevedo, Bad Gyal, Niña Pastori, Mónica Naranjo o Maka. "Un elenco para todas las edades", tal como adelantaron los organizadores del evento en la rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol. El 15 y 16 de septiembre repite El Barrio, de nuevo con su gira Atemporal; mientras que el 22 de septiembre le tocará al artista granadino Maka, que vuelve a los escenarios en 2023 con Gloria Bendita Tour, gira en la que se propone "un show con un repertorio renovado y un espectáculo de luces, imágenes y sonido de máximo nivel enfocado en los singles que han conquistado a sus fans durante los últimos cinco años".

Sin abandonar Mairena del Aljarafe, el 23 de septiembre será el turno de Yo fui a EGB, concierto que rescata aquellas inolvidables canciones de los años 70 y 80: "Modestia aparte facturará su pop luminoso que no conoce los achaques de las cosas de la edad. Javier Andreu, de La Frontera, nos llevará al límite del bien y del mal con su sonido guitarrero. Carlos Segarra, de Los Rebeldes, una voz inconfundible de nuestro rock que no moverá a todos con sus éxitos. La Guardia nos invitará a corear clásicos como Cuando brille el sol o Mil calles llevan hacia ti. Seguridad social desplegará toda la energía con una actuación de sus grandes éxitos que no dejará a nadie sentado", informan los promotores de esta nostálgica iniciativa.

El 29 de septiembre, Mónica Naranjo será la invitada del Cabaret Festival, y al día siguiente, el 30, Niña Pastori celebrará sus 25 años en los escenarios con Pon que dale, donde la cantante gaditana adelantará el contenido de su próximo disco.

Quevedo, Bad Gyal y Tini coronan la escena urbana en Cabaret Festival Latino

En el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe, además de estos conciertos, se ha anunciado el Cabaret Festival Latino. Ciclo reservado a artistas que nos traen sonidos del reguetón y del trap. En el cartel figura el exitoso Quevedo, quien ha triunfado en todo el mundo con su tema Quédate, producido junto con el argentino Bizarrap, o las cantantes Bad Gyal y Tini.

Quevedo asistirá al festival el 2 de septiembre. Y lo hará con la actuación previa de Alvama Ice junto con Romey, a partir de las 18:00 horas. El 8 de septiembre está reservado para la artista Bad Gyal, quien estará precedida de los DJ Ballesteros y, de nuevo, Romey, quienes también actuarán a partir de las 18:00 horas. Por último, como sucediera en Roquetas del Mar, Tini se encargará de poner el cierre a la cita.

Una cita que, apunta la organización, "reinventa el concepto de Cabaret adaptándolo a nuestros tiempos" y recupera "el ambiente de estas salas de espectáculos que surgieron en los barrios bohemios de París a finales del S.XIX, caracterizados por una decoración seductora y sofisticada, donde se ofrecía una amplia oferta de espectáculos elegantes y transgresores, con el objetivo de convertirse de nuevo en el epicentro del arte y la cultura".