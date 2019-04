Un grupo coreano gana el Certamen Escena Mobile de Arte y Diversidad

En su incansable labor en favor de la integración, la Compañía sevillana Danza Mobile ha celebrado este fin de semana la IIIª edición del Certamen Coreográfico Escena Mobile, enmarcado en las actividades de la XIIIª edición del Festival Escena Mobile de Arte y Diversidad.

Dicho certamen, que este año ha aumentado notablemente la presencia internacional, es el único en España que incluye en sus bases el requisito de que al menos uno de los intérpretes de cada compañía tenga algún tipo de discapacidad.

Los días 26 y 27 concursaron en el Teatro Alameda propuestas llegadas de Cuba, Paraguay, Chile y Corea y se presentaron, fuera de concurso, dos producciones propias: Baby Doll (La mirada de la muñeca) y Sara y Manuel (coreografía sin título) de los coreógrafos andaluces Antonio Quiles y Manuel Cañadas, respectivamente.

Anoche, tras el estreno de la coproducción internacional Into the light, con Hijinx Theatre (Inglaterra) y Teatro de la Ribalta (Italia), se dieron a conocer los trabajos premiados. Las coreografías ganadoras han sido: Primer Premio para los coreanos Light Sound Friend por And old house. El Segundo Premio, para SuperarT-Vadeguay, de Granada, por Mujeres semilla y el tercero ha sido un Premio ex aequo para Alas abiertas y su Vacíos (Paraguay) y Proyecto Barbeito por Constitucional de Cuba.

Este año se ha añadido el Premio 'Huellas, Danza en Espacios Urbanos' (programa ideado por Eléctrica Cultura) que ha ofrecido el Ayuntamiento de Aracena (Huelva), consistente en una actuación en dicha localidad, y que ha recaído en la compañía madrileña Camino Certo por su pieza Camino Certo, y se ha concedido una Mención Especial a Pasos Impares por Alter ego.