Circada se reencuentra con el asombro

En 2018, los responsables de Circada propusieron a Clara Reina que pensara para la gala Sevilla. Increíble pero Circo una pieza en la que volcara su virtuosismo con los hula hops. Ante el encargo, la intérprete buscó una mirada externa en la directora Ana Donoso y entre ambas crearon Tránsito, un número que maravilló al público y también a los responsables de la cita. "Nos quedamos patidifusos, alucinados", recuerda Gonzalo Andino, director de Circada, sobre un tándem que regresa ahora a la cita, ya en formato largo, para confirmar aquel talento fuera de lo común. Proyecto Tránsito, el nombre de la compañía, estrena 361 grados, una coproducción del festival, este sábado (21:00) y domingo (22:00) en las Setas. El singular punto de partida que han elegido sus creadoras para el espectáculo es la pareidolia, esa costumbre de la mente de encontrar la forma de una tortuga en las nubes o un rostro humano en un plato de comida, una premisa para renovar ese asombro que causan en los espectadores y para extraer un inesperado lirismo del empeño. "Parece circo, pero no lo es del todo. Parece danza, pero no lo es del todo. Parece una instalación, pero no lo es del todo. Creo que es un poema", dicen las notas promocionales de esta obra.

El regreso de Proyecto Tránsito es una de las muchas aventuras que reserva Circada en estos días. "Será un fin de semana de descubrimientos", adelanta Andino, feliz de que la edición que arrancó el día 2 y seguirá hasta el día 19 haya recuperado "el espíritu festivo" de antes de la pandemia. "Nosotros nunca paramos, celebramos Circada todos estos años, pero estamos emocionados con los aforos completos, la libertad de movimientos, hay un ánimo distinto", señala el coordinador del festival. El payaso Lolo Fernández (en la Torre de los Perdigones), los malabares de Zirkozaurre (Alameda de Hércules), la sofisticación en el columpio de Cirk About It (también en la Alameda) o la "poética de la libertad" de Rubén Río y la compañía El Cruce, ganadores del Off Circada 2016 (en las Setas), son junto con Proyecto Tránsito las propuestas de calle que desafiarán el calor este sábado y este domingo. Hasta ahora, las actuaciones programadas por Circada han registrado llenos: unas 5.000 personas disfrutaron la semana pasada de la oferta del festival.

Además, el Teatro Alameda acogerá hoy y mañana, a partir de las 19:00, la Gran Gala Circada, cargada de "estrenos y novedades", destaca Gonzalo Andino, "es una noche en la que apostamos por la creación". Entre los reclamos de esta velada, uno de los momentos más esperados de cada edición, está la presentación que llevará a cabo la Cía Milagros, que proponen un recorrido por los personajes que han marcado su trayectoria". En Circada también esperan el estreno del nuevo número del "increíble verticalista DanyzoO.Todos recordamos cómo su último estreno en Circada le catapultó hasta el Cirque du Soleil", cuentan desde el festival. Se puede consultar la programación, también adquirir entradas, en www.festivalcircada.com.