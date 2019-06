La ficha

Cristina Montes

**** XX Noches en los Jardines del Real Alcázar. Cristina Montes, arpa. Programa: ‘En torno a Berlioz (música para arpa del siglo XIX)’: Fantasie en do menor Op.35 de Louis Spohr, 'Fantaisie sur un thème du Barbier du Séville de Rossini' de Nicholas Charles Bochsa, 'Le Rossignol' de Franz Liszt (a partir de la canción homónima de Alexander Alabiev), 'Great Fantasy in imitation of a mandolin' de Elias Parish-Alvars, Faintaisie en la menor Op.95 de Camille Saint-Saëns y 'Danse des Sylphes' de Felix Godefroid. Lugar: Jardines del Alcázar. Fecha: Jueves 27 de junio. Aforo: Tres cuartos de entrada.