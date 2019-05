El Gobierno andaluz vuelve a defender a Fernando Francés

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha insistido en que con la "información" de la que su departamento dispone "a día de hoy" no existe incompatibilidad en la situación del secretario general de Innovación Cultural y Museos, Fernando Francés. Del Pozo compareció esta tarde ante el pleno del Parlamento para informar, a petición del Psoe y de Vox, sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno ante la presunta incompatibilidad del secretario general de Innovación Cultural y Museos.

En su primera intervención explicó de forma pormenorizada los distintos pasos dados por Francés y reiteró que vendió su empresa antes de que el nombramiento fuera efectivo y así está acreditado en una escritura pública, aunque la tramitación en el Registro Mercantil suele tardar un tiempo. Sobre su declaración de bienes e intereses recordó que la normativa establece un plazo de dos meses para poder presentarla y resaltó que Francés tiene una trayectoria profesional "más que acreditada", por lo que "no quiero pensar que el interés por desacreditarle es porque viene del sector privado".

Ya en su segunda intervención Del Pozo instó al Psoe "a que, si tiene alguna información, si hay algo que crean que ella debiera conocer, se lo haga llegar". "Tengan la absoluta tranquilidad y seguridad de que si en algún momento detecto algo que no es adecuado, tomaré las decisiones oportunas sin ningún problema", subrayó. Del Pozo hizo estas manifestaciones después de que el portavoz del PSOE, Francisco Javier Fernández, señalara que a la consejera "le han dado un marrón" porque existe "una incompatibilidad manifiesta en el desarrollo de su actividad privada y como secretario general". Agregó que Francés es un "activo tóxico" para la Consejería de Cultura y que le puede estar "ocultando información", por lo que pidió a la consejera que "tenga cuidado" porque igual que "rectificó" una vez puede que "tenga que rectificar más".

El portavoz del PP, Pablo Venzal, subrayó que "hoy por hoy, los altos cargos de la Junta cumplen la Ley de Incompatibilidades" y, tras señalar que "no pasa nada porque la gente tenga pasado", recalcó que Francés ya no es el administrador de la sociedad y que tenía dos meses de plazo según la ley para declarar su situación. El portavoz de Ciudadanos, Javier Pareja, consideró que la presunta incompatibilidad de Francés "no es tal" según la documentación que ha aportado, por lo que "no tiene sentido una persecución por este motivo ni por ningún otro". La portavoz de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, lamentó que Francés "ocultó" inicialmente su situación y no cumplió la Ley de Incompatibilidades porque no facilitó sus datos dentro del plazo estipulado de dos meses.