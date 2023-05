John Cleese desmiente que vaya a censurar una escena de 'La vida de Brian'

Desde que a principios de semana apareciese en el diario londinense The Telegraph, la noticia de que John Cleese había accedido a eliminar una escena de la adaptación teatral de La vida de Brian tras las quejas de los actores que protagonizarán la obra, se han sucedido los comentarios en redes sociales y las reacciones en medios, con reportajes y artículos de opinión por todo el mundo.

La escena en cuestión de la obra maestra de los Monty Python es ésa en la que Stan (Eric Idle) dice a sus compañeros del Frente Popular de Judea que quiere convertirse en mujer, les pide que le llamen Loretta y manifiesta su deseo de parir hijos, para sorpresa del personaje de John Cleese, Reg, que le espeta: "¿Dónde vas a gestar el feto, lo vas a meter en un baúl?".

Ahora, tras varios días de polémicas y vía Twitter, el veterano actor y guionista niega tener intención alguna de recortar ese momento tan recordado.

A recent example of this misreporting !A few days ago I spoke to an audience outside London.I told them I was adapting the Life of Brian so that we could do it as a stage show ( NOT a musical ). I saidthat we'd had a table-reading of the latest draft in NYC a year ago...(tbc) https://t.co/VPWJGdUZtJ — John Cleese (@JohnCleese) May 25, 2023

"Hace unos días, en un espectáculo, comenté al público que estaba adaptando La vida de Brian como obra de teatro, no como musical. Y dije que habíamos tenido una lectura del último borrador con los actores en Nueva York hace un año. Y que todos ellos (varios de ellos con premios Tony) me habían aconsejado enérgicamente que cortase la escena de Loretta", dice en un primer mensaje.

..and that all the actors - several of them Tony winners - had advised me strongly to cut the Loretta scene. I have, of course, no intention of doing soSo someone in the audience had called a journalist and misreported me. Amazingly none of the British media called to check — John Cleese (@JohnCleese) May 25, 2023

Cleese continúa diciendo que no tiene, "por supuesto, intención de hacerlo", y explica que alguien del público "llamó a un periodista" y le citó mal. Lo llamativo, continúa, "es que ningún medio británico me llamó para confirmarlo".

Similarly, there are reports that " Bright Side " is going to be cutUntrue, for a very good reasonWe don't want to upset Eric and it's his only contribution to the Life of Brian script — John Cleese (@JohnCleese) May 25, 2023

Y, fiel a su tradicional sentido del humor, publica un tuit más sobre informaciones que aseguraban que Always Look on the Bright Side of Life, el tema musical que cierra la película, también iba a desaparecer de la nueva adaptación teatral. Algo que tampoco es verdad, según Cleese, "por una buena razón: no queríamos molestar a Eric [Idle] porque es su única contribución al guión de La vida de Brian".

Aunque llama un poco la atención que el miembro de los Monty Python haya tardado tanto en salir al paso de esa información errónea, dejando que se multiplicasen, como decíamos al principio, las reacciones, lo cierto es que, conociéndole, los espectadores que le escucharon deberían haberse dado cuenta de que era una broma (como lo es lo de la "aportación" de Eric Idle a La vida de Brian, obviamente mucho mayor que esa canción).

Pero lo que más llama la atención es que ningún medio británico (ni de cualquier otro país, por lo que entonamos un mea culpa, se molestase en preguntarle si era o no cierto).