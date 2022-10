La ficha ***** 'De agua y ceniza' XIII Festival de la Guitarra de Sevilla. Guitarra: Juan Carlos Romero. Percusión: Rafael Campallo. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Sábado, 22 de octubre. Aforo: Media entrada.

Rafael Campallo, una de las grandes estrellas del baile flamenco de nuestro tiempo, y desde hace décadas, no bailó. ¡Qué inteligencia la de Juan Carlos Romero! No pegaba. Hubiese roto con la austeridad, con el intimismo de la propuesta. Romero es un tocaor diferente. Es un hombre tranquilo y eso lo sitúa en la periferia, por no decir las antípodas, de toda la guitarra posterior a Paco de Lucía. Es capaz de demorarse en cada nota. Sin perder el impulso rítmico del estilo del que se trate ya sean seguiriyas, soleares, fandangos, tangos o bulerías. Su música es luminosa y muy colorida. Aunque no necesariamente optimista. Pero el recorrer las emociones más sombrías también se puede llevar a cabo con lucidez, como hace Romero. Fue un concierto diferente como son todos los de Romero. Comentó que no quiso preparar un concierto al uso con un percusionista jondo al uso. Prefirió acudir con Campallo, sin ensayos previos, como si de un encuentro de amigos se tratara. Y así fue. Con esa naturalidad con la que lo hace todo Romero. Recorrió algunas de las melodías que integran sus cuatro discos en solitario hasta la fecha con una desnudez, una crudeza, desarmante. Su obra no es virtuosa ni abigarrada. Cuatro discos en 25 años:eso lo dice todo. Incluyendo una composición, Se canta lo que se pierde, de su último disco de toques solistas hasta la fecha, Paseo de los cipreses, que es un prodigio de intimidad y verdad flamenca, humana. Y todo ello sin amplificación eléctrica, sin acompañamiento. Solo las palmas, los bastones y los nudillos de Rafael Campallo. Dedicó el recital a la memoria del guitarrista que más le ha influido, Manolo Sanlúcar.