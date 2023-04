Literatura y tauromaquia se abrazan en el pregón taurino de Sevilla de Santiago Muñoz Machado

El Domingo de Resurrección no solo pone el broche final a una Semana Santa que, este año en Sevilla, ha sido plena. También indica el comienzo de la temporada taurina que empieza esta misma tarde de la mano de Morante de la Puebla, El Juli y Roca Rey con toros de Núñez del Cuvillo. El preludio de la fiesta se ha jugado en otra plaza, la del Teatro de la Maestranza, con un único protagonista: Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, catedrático de Derecho, escritor y ganadero vinculado al hierro de Jaralta, en Pozoblanco.

"Sevilla es por excelencia la capital universal de la tauromaquia". Una palabras con la que Juan Carlos Cabrera, concejal de Fiestas Mayores, rompió el silencio imperante en el auditorio, que este año ha sustituido al clásico Teatro Lope de Vega, para escuchar el Pregón Taurino de la Real Maestranza de Caballería. "La tauromaquia forma parte de la vida e historia de Sevilla y ha sido recogida en multitud de obras de escritores, pintores y arquitectos", abundó el concejal, quién parafraseó a Morante de la Puebla para manifestar que "soñar el toreo es más hermoso que torear. Pasen, vean y disfruten".

Posteriormente, llegó el turno de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular y amiga cercana de Santiago Muñoz Machado, quien realizó las labores de presentadora de un pregonero "de espada de luz cuyo acero es la palabra". Cospedal hizo referencia a que es la primera vez, en la historia de los pregones taurinos sevillanos, que un director de la RAE se sube al atril y recalcó el amor del académico por esta disciplina: "Su carnet, aunque digitalizado, tiene la huella imborrable de la pasión por la tauromaquia". Además, hizo referencia a la divisa de Jaralta como un destino en el que todos tienen cabida, desde los maestros más consagrados a los jóvenes que pertenecen a las escuelas taurinas para aprender este noble arte.

A las 12:37 llegó el turno del protagonista. Santiago Muñoz Machado subió al atril para ofrecer una disertación en la que combinó numerosas referencias literarias con sus propias vivencias dentro del mundo de la tauromaquia. Un universo al que accedió de la mano de los hermanos Ángel y Rafael Peralta. "Hace 30 años asistí por primera vez a un acto como el que hoy celebramos. Ángel Peralta daba su pregón ese día y los presentes podemos dar cuenta de no haber visto un pregón igual", comenzó el pregonero su discurso. Santiago Muñoz Machado manifestó que los hermanos se empeñaron "en testimoniar la relación entre la cultura popular y la literaria. No han sido los primeros. Esta conexión ha sido durante mucho tiempo explicada y se utilizaba para desmentir que los toros sean una fiesta bárbara".

De este modo, el pregonero fue navegando por la estrecha relación entre la literatura y la tauromaquia a lo largo de la historia. Desde el siglo XVIII, en el que "la mirada crítica de los intelectuales a la corridas fue tajante" con grandes críticos como Gaspar Melchor de Jovellanos que "se despachó con dureza", hasta llegar a las crónicas taurinas en los periódicos que "empezaron a abrirse paso, poco a poco, en el siglo XIX".

Santiago Muñoz Machado señaló que "el abrazo entre la literatura y la tauromaquia tardó un poco mas en llegar". No alcanzó su máxima manifestación, según explicó el pregonero, hasta que el poeta y ganadero Fernando Villalón y el torero y dramaturgo Ignacio Sánchez Mejías se hicieron amigos. De hecho, Villalón le dedicó La toriada al maestro. Pero no es el único que regaló sus versos al diestro sevillano. Santiago Muñoz Machado puso de relieve que varios poetas de la Generación del 27 homenajearon al torero. El pregonero recalcó que hasta el granadino Federico García Lorca "escribió sobre la muerte de este torero" en su poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías: "No hubo príncipe en Sevilla/que comparársele pueda,/ ni espada como su espada/ ni corazón tan de veras./ Como un río de leones/ su maravillosa fuerza,/ y como un torso de mármol/ su dibujada prudencia.

Además, el pregonero abundó en la importancia del léxico taurino para la lengua española. "El 30% del vocabulario fue incorporado cuando los miembros de la Generación del 27 estuvieron en contacto con los académicos de la RAE. El crecimiento del léxico se debe a un mayor conocimiento y sensibilidad de académicos y escritores, que supieron captar el lenguaje de los españoles y el peso de la tradición taurina entre los ciudadanos".

De este modo, Santiago Muñoz Machado recalcó los 219 términos, como "abanicar, arrastre, cuadrilla, estoque, pase, recorte, templar, tendido" que se han incorporado al diccionario de la lengua española y que provienen directamente del mundo de la tauromaquia. "Probablemente sea el campo artístico que mas palabras ha dado a la vida cotidiana", manifestó el director de la RAEE, quien puso algunos ejemplos como "cambiar de tercio, cortarse la coleta, coger el toro por los cuernos, estar de capa caída, escurrir el bulto, ponerse el mundo por montera, o música maestro".

En este sentido, el pregonero recalcó que "todos usamos los mismos términos, nos guste o detestemos la fiesta. Hasta el Tribunal Constitucional se ha inclinado por reconocer que los toros forman parte de la cultura y la clave está en la lengua. La hemos incorporado a un idioma que usan más de 500 millones de personas en el mundo".

Santiago Muñoz Machado finalizó su discurso a las 13:22 horas recitando los versos del poema La fiesta nacional de Manuel, el menor de los Machado: "Ronco toque de timbal./ Salta el toro/en la arena. Bufa, ruge.../Roto cruje/ un capote de percal./Acomete rebramando,/derribando/a caballo y caballero./Da principio el primero/ espectáculo español./La hermosa fiesta bravía/ de terror y de alegría/ de este viejo pueblo fiero.../ Oro, seda, sangre y sol".