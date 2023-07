El cante cristalino

La ficha *** 'Un paseo por el cante'. XXIV Noches en los Jardines del Real Alcázar. Cante: Lucía Beltrán. Guitarra: Francisco Gómez Cruzado. Lugar: Jardines del Real Alcázar. Fecha: Sábado, 29 de julio. Aforo: Lleno.

Lucía Beltrán es una joven cantaora de Trigueros (Huelva) que ofrece estos días algunos recitales en los jardines del Real Alcázar. Es una cantaora joven y se nota. Por la frescura de su cante y también porque en algunos pasajes pierde la concentración, por un instante. Tiene un timbre oscuro muy bonito, unos graves deliciosos. Me gustó más en los estilos libres, especialmente en la vidalita y en la nana que se aleja del estilo tradicional para ser una suerte de canción aflamencada con difíciles modulaciones. La cantaora es una experta en este arte de la modulación. También me gustó en los cantes de levante, aunque me quedé con ganas de más ya que hizo, tan solo, dos coplas. En el cante jerezanísimo, y tan complicado, de la bulería por soleá sentí que faltaba carácter. Las cantiñas también se situaron más cerca de la canción que del cante tradicional. En los abandolaos y, sobre todo, en los fandangos de Huelva con los que cerró el recital, se mantuvo en un territorio conocido. La copla por bulerías Te he de querer mientras viva de León y Quiroga, que popularizó Marife de Triana, completó el recital. Con apenas 19 años Lucía Beltrán ya ha obtenido primeros premios en concursos tan prestigiosos como el de las Minas o el Festival Antonio Mairena.

Francisco Gómez Cruzado ofreció un acompañamiento muy cuidado, pulcro. Cuidando mucho los golpes y los rasgueados. Sin excesos y con complejos arreglos.