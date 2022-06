Madonna celebra su legado

Finally Enough Love: 50 Number Ones, el nuevo disco de Madonna con 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como Like a Prayer y en el que ha contado con colaboraciones de artistas como Maluma, está disponible desde este lunes en formato digital.

Según informa Warner Music, con este trabajo Madonna "reivindica su lugar" en la historia del pop con este disco que celebra su logro como la primera y única artista que ha conseguido 50 números uno en las diferentes listas de Billboard.

Así, para Finally Enough Love la artista ha elegido personalmente este repertorio que contiene sus remezclas favoritas de esos hits de baile que, en formato físico se publicarán el 19 de agosto en 3 CD y que incluirán también una selección de rarezas, 20 de las cuales son totalmente inéditas o debutan por primera vez en edición comercial. Las ediciones en CD y vinilo de la versión de 16 canciones se publicará también el 19 de agosto.

Según ha añadido Warner Music todas las remezclas han sido remasterizadas por Mike Dean, quien ha producido los dos últimos discos de Madonna Rebel Heart (2015) y Madame X (2019).

El repertorio de Finally Enough Love: 50 Number Ones discurre principalmente en orden cronológico y muestra las diferentes reinvenciones que han hecho de Madonna un icono global; desde Holiday (2019) hasta I Don´t Search I Find (2019).

La lista de remezcladores incluye a DJs y productores como Bob Sinclar, William Orbit, Honey Dijon, Avicii o Felix Da Housecat. El disco contiene también colaboraciones de estrellas como Maluma, Britney Spears, Justin Timberlake o Nicki Minaj.