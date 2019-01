John Axelrod, que este mediodía ofrece un ensayo general abierto a colectivos con riesgo de exclusión social, estudiantes y micromecenas de la orquesta a través del programa CultureAll, aprovechó la presentación del Concierto de Año Nuevo para salir al paso de los rumores sobre su posible marcha y recalcar que "mi compromiso con Sevilla es firme y duradero. No me voy a ninguna parte".

"Llegué aquí como un Mesías pero no me iré como un mártir. La cultura en Sevilla no sólo debe sobrevivir sino prosperar. Sé que hay fuerzas internas que me achacan errores y problemas históricos que soporta esta organización pero mi compromiso es total con el bienestar de la orquesta y de la ciudad".

"Sin embargo", añadió, "no puedo decir cuáles son mis planes para la ROSS porque están condicionados a los planes que tengan, cuando sean nombrados, los nuevos gerentes de la orquesta y del Maestranza, y tampoco conocemos qué gobierno local saldrá de las urnas en mayo, tras ver el vuelco que ha habido en las elecciones regionales. Lo que sí creo necesario es que se nos hable con claridad e implicación porque nadie quiere estar en una relación si le mienten o ignoran. Estoy comprometido firmemente con la calidad de la ROSS siempre que se den las condiciones necesarias para mantener su calidad musical, como ya dije en mi carta de dimisión como consejero delegado".