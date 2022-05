Canciones de amor y de muerte

La ficha

Labourdette & Guerrero

**** Lieder en Turina. Natalia Labourdette, soprano; Victoria Guerrero, piano.

Programa: (petite) Mort

Alban Berg (1885-1935): Sieben frühe Lieder (1905-08)

Francis Poulenc (1899-1963): Métamorphoses FP 121 (1943)

Gabriel Fauré (1845-1924): Quatre Mélodies Op.51 (1888-90)

Erich Wolfgang Korngold (1897-1957): Drei Lieder Op.22 (1930)

Samuel Barber (1910-1981): Despite and Still Op.41 (1969)

Joaquín Turina (1882-1949): Poema en forma de canciones Op.19 (1917)

Lugar: Espacio Turina. Fecha: Viernes 13 de mayo. Aforo: Un tercio de entrada.