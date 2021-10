Offf Sevilla 2021: una cita en la cumbre de la cultura post-digital

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acogerá la próxima semana, de los días 21 al 23, la cuarta edición de Offf Sevilla, un festival internacional de creatividad, diseño y cultura digital que a través de un muy nutrido programa de actividades propiciará, como sintetiza la directora de esta iniciativa, Virginia Moriche, que "gente que normalmente está en sus estudios con sus ordenadores se encuentren" y de ahí, tal vez, esa es la idea, florezcan nuevos proyectos o los ya empezados acaben de perfilarse para echar a andar.

El festival está pensado expresamente como foro de encuentro para profesionales del sector, artistas y creativos de distintos estudios y empresas, pero también el visitante simplemente interesado en las artes visuales encontrará argumentos de sobra para acercarse a los pabellones de Fibes para comprender mejor los resortes de un sector creativo, el de la cultura post-digital, que es fronterizo por definición (muchísimos de los profesionales participantes de esta cuarta edición de Offf Sevilla se mueven en ese campo poroso entre la publicidad y el arte).

Tres ejemplos de lo que podrán encontrar los asistentes al Palacio de Congresos durante las tres jornadas del festival: Javier León, especialista en arte 3D y principal responsable de León Studio, con sede en San Fernando, autor de los títulos de crédito de la popular serie The Crown, un trabajo por el que fue candidato a un Emmy; el diseñador onubense Alejandro Korea, creador de Habla tu andaluz, un proyecto que nació como parte de su trabajo de fin de grado para la escuela de arte y que encontró un gran eco en Instagram, lo que acabó llamando la atención de Cruzcampo, que le encargó la archifamosa y premiada internacionalmente campaña publicitaria protagonizada por una Lola Flores guardiana de las esencias sureñas y resucitada mediante técnicas digitales de última generación; y Daniel Diosdado, ilustrador de Jerez, donde no ha dejado de residir, que trabaja asiduamente para publicaciones internacionales de gran prestigio como The New Yorker o The Washington Post o The Wall Street Journal.

Ellos, junto con otros muchos profesionales de distintos perfiles –diseñadores, expertos en comunicación, innovadores de la imagen en movimiento, desarrolladores de la estética web más experimental, diseñadores de sonido y músicos, exploradores de la interacción avanzada, artistas del software; entre los cuales destacan algunos nombres propios: los de Marie Boulanger, Sarah Illenberger y Petra Eriksson, y los de las agencias y estudios KesselsKramer, Folch Studio, B-reel, Soon in Tokyo o Field– compartirán con los asistentes sus experiencias profesionales y sus procesos de trabajo en distintos formatos: charlas, sesiones de networking, talleres, proyecciones, showcases...

La amplísima agenda de actividades que tendrán lugar en Fibes del jueves al sábado de la semana que viene puede consultarse en la web oficial del festival, www.offfsevilla.com.