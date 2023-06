Despegando a toda vela

La ficha

**** ‘Ola!’. Compañía Take off Dance. Coreografía: Johan Inger. Dirección de ensayo: Carolina Armenta. Intérpretes: Diego Hoyos, Valeria Cianciusi, Alessia Giacomelli, Alessia Sinato, Agathe Vareilhes, Álex Vázquez, Alice Leoni, Daeva Miles, Aurea Tura, Victoria Martino, Vincent Gao, Claire Campbell, Jade Ribaud, Carla Mardones, Circé Persoud, Lisa Malaguti, Runa Keyaki, Susana Rodríguez, Manon Forsell, Abril Benjumea, Edouard Goux. Aritista invitado: Javier Pérez. Música: Van Morrison (I new then), Rajmaninov (Entredós) e Ibrahim Mallouf y Amos Ben-Tal (Impasse). Iluminación: Tom Visser y de 'Entredós', Diego Cousido. Vestuario: Carolina Armenta y Johan Inger. Lugar: Teatro Romano de Itálica. Fecha: Martes, 20 de junio. Aforo: Tres cuartos.