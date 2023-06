El Orgullo de Sevilla baila a ritmo del pop de Miss Caffeína

Volveré con más cordura / Más sereno y con arrugas / Pasearé por el colegio / Esta vez, sin tener miedo” reza la letra de Reina de Miss Caffeína con Rozalén. Una canción que el líder del grupo de pop madrileño, Alberto Jiménez, compuso para sanar las heridas que el acoso que sufrió durante su infancia por su homosexualidad dejaron en su piel. Aunque hay huellas difíciles de borrar. La banda protagonizará esta noche el colofón a la fiesta por el Orgullo 2023 que se celebra en Sevilla. El escenario de la Alameda de Hércules contará también con las actuaciones de Ruth Lorenzo, el dj Agustín Cascales y la dragqueen Skoria, a partir de las 20:00 horas.

Miss Caffeína acaba de lanzar un nuevo EP, un formato algo menor que un álbum, con cinco canciones bajo el título de Shanghai Baby. "Solo ha pasado un año entre el último disco y este EP, pero después de terminar la gira nos apetecía hacer nuevas canciones y tener más música para seguir estando vigentes este año", indica a Diario de Sevilla Alberto Jiménez.

Uno de los reveses más duros para Miss Caffeína ha sido la salida de la banda del guitarrista Álvaro. Una noticia "que nos impactó muchísimo por la parte profesional y personal, porque no lo esperábamos. Al final dejamos de compartir algo muy heavy que es la música y un proyecto con el que llevamos muchísimos años", indica el vocalista. A pesar del "shock", los tres miembros restantes entendieron la decisión y decidieron seguir adelante con la gira tal y como la tenían planteada.

Precisamente Sevilla es una de las paradas más especiales del tour por el contexto en el que se celebrará esta noche el concierto. "Nos lo tomamos como si fuera un festival en mitad de la ciudad y, en este tipo de espectáculos que son un poco más cortos que los de la gira, iremos a los singles y a los temas que la gente espera y se va a saber", recalca Alberto Jiménez, quien afirma además que en un ambiente "festivo como el del Orgullo es lo que creo que deberíamos hacer".

Miss Caffeína también ha tocado en el Orgullo madrileño y en más fiestas de este corte en otras ciudades de España, "porque es una causa que nos apetece mucho, con la que estamos muy ligados durante el resto del año y en nuestra vida. Siempre hay un momento de reivindicación en nuestros conciertos, porque tenemos varias canciones que hablan de esta lucha".

De este modo, el pop de Miss Caffeína promete hacer bailar a todos los sevillanos y visitantes. Un género que está volviendo a resurgir tras varios años de capa caída. La banda lleva por bandera este estilo musical aunque, según el vocalista, muchas veces los han catalogado como indies: "A mí me encanta. Es la música que siempre he escuchado, que me gusta y que hacemos. Nosotros salimos de la escena indie madrileña en 2010, pero al final fuimos virando hacia el pop".