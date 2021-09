SEFF 2021: 'Nuevas Olas' de un tenso presente

Un festival de cine, un buen festival de cine, es algo más que su Sección Oficial. En el de Sevilla, desde la llegada de José Luis Cienfuegos a la dirección, hay una que viene a ser, prácticamente, el emblema oficioso del SEFF, la que suscita en gran medida el interés más genuino entre la cinefilia militante que busca nuevos enfoques o miradas más audaces. Sin necesidad de alfombra roja, galas con políticos en modo casual ni rostros famosos encantados de ser deslumbrados por los flashes, Las Nuevas Olas se ofrece a los espectadores más curiosos y voraces como una fiel caja de resonancia de la recentísima creación cinematográfica contemporánea.

Este año, además, las películas bajo ese marbete acreditan un particular "peso específico" al conjunto de la programación, señala el SEFF, pues la última Cámara de Oro y el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes, el Cristal a Mejor Película en Annecy, el Gran Premio del Jurado en Sundance o la Mejor Película en Sarajevo o el Gran Premio del Jurado en Sundance figuran entre los 12 títulos que conforman la sección, todos los cuales se verán por primera en España en el marco del festival.

Este año –del 5 al 13 de noviembre– la selección "aporta una sugerente mirada a los retos y desafíos que están en la primera línea del debate europeo, como la inmigración, los refugiados, la lucha a favor de la igualdad real de la mujer, el ascenso de los populismos o la identidad de los pueblos frente a la invasión globalizadora". Dado que Las Nuevas Olas, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una de las grandes plataformas del nuevo cine español –Luis López Carrasco, Elías León Siminiani o Lois Patiño, por ejemplo, confiaron sus primeros trabajos a este foro–, será precisamente un debutante español, el canario David Pantaleón, quien tras una premiada trayectoria como cortometrajista estrene en Sevilla su primer largo, Rendir los machos.

Pero –como sabe cualquier espectador habitual del SEFF– el festival no se contenta con lanzar sus redes en territorio nacional. En su objetivo de "acercarse a la vida de los refugiados desde lenguajes poco frecuentados", Las Nuevas Olas propone esta edición dos títulos: Flee, del danés Jonas Poher Rasmussen, que narra sirviéndose tanto del lenguaje documental como de técnicas de aninación la historia de un joven gay que huye de Afganistán; y Europa, de Heider Rashid, que acude al relato de su propio padre, refugiado iraquí, para retratar la odisea de miles de personas en la frontera entre Turquía y Bulgaria.

Destacan también algunos propios, bien conocidos por los seguidores del cine de autor continental. Entre ellos el del húngaro Kornél Mundruczó, Premio Especial del Jurado en Sevilla 2010 con Semilla de maldad, que regresará para presentar Evolution, una cinta en la que indaga, a partir de la historia de una familia, en el horror del Holocausto y sus heridas aún abiertas. Sobrado de pedigrí a estas alturas, Mathieu Amalric estará también en el SEFF –cuatro años después de ganar el Premio a la Mejor Dirección con Barbara– con su nuevo trabajo, Hold Me Tight, la historia de una mujer (a la que da vida Vicky Krieps, memorable en El hilo invisible) que rompe las cadenas de su frustrante y monótona vida familiar.

No será la de Amalric-Krieps la única película presente en Las Nuevas Olas que ofrezca un retrato de "una mujer comprometida con sus propios deseos e inquietudes". Cada una con sus matices, sus tonos y sus miradas particulares, eso es lo que proponen también Murina, la ópera prima de la croata Antoneta Alamat Kusijanovic, producida por Martin Scorsese; Moon, 66 Questions, de la griega Jacqueline Lentzou; Feathers, del egipcio Omar El Zohairy; y Black Medusa, ópera prima de los tunecinos Ismaël y Yossef Chebbi.

Los títulos abiertamente políticos son también uno de los sellos de Las Nuevas Olas, que recogerá este año tres trabajos que plantean, sin medias tintas, sendas reflexiones sobre el desatado auge de los populismos, caso de Bloodsuckers, del alemán Julian Randlmaier, que tras presentar en años anteriores en el SEFF Self-criticism of a Bourgeouis Dog y A Proletarian Winter's Tale, propone ahora una peculiar combinación de géneros, entre la comedia comedia negra y el filme de vampiros, con la que realizar una ácida revisión de los populismos de los años 20 de hace un siglo; o de las huellas del colonialismo: The Tale of King Crab, de los italianos Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis, la historia de un antihéroe del siglo XIX, dipsómano y vividor, que se ve envuelto en una revuelta en la remota provincia argentina de Tierra del Fuego; y Liborio, del dominicano afincado en España Nino Martínez Sosa (montador habitual de las películas de Jaime Rosales), que ofrece aquí un retrato de Olivorio Mateo, una persona real –curandero, líder campesino y mesiánico, ocultista y revolucionario en la República Dominicana de los albores del siglo XX– que parece, sin embargo, casi un personaje apócrifo de La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa.