Un violonchelista inglés por las cortes de Europa

La cita Steven Isserlis, violonchelo Tiento Nuovo. Ignacio Prego Tormenta y calma (obras de Carl Philipp Emanuel Bach, Luigi Boccherini, Carl Heinrich Graun y Pietro Antonio Locatelli) Sábado 21 de enero Espacio Turina. Sala Silvio. 20:00. De 10 a 20 €

El prestigioso violonchelista británico Steven Isserlis (Londres, 1958) debuta este sábado en el Espacio Turina de Sevilla en un recital en el que tocará dos conciertos dieciochescos junto al conjunto madrileño Tiento Nuovo, que fundó en 2016 y dirige desde entonces el clavecinista Ignacio Prego. El concierto cierra una minigira que incluye otros dos conciertos, la apertura el jueves 19 del XX Ciclo de Músicas Históricas de León y una cita el viernes 20 del Universo Barroco que el Centro Nacional de Difusión Musical desarrolla en el Auditorio Nacional de Madrid.

Isserlis "no pertenece al mundo historicista, pero es una persona comprometida, informada, muchos más informada que la mayoría de los que así se llaman", comenta Prego en conversación con este periódico. "Lo conozco desde hace mucho, a través de María, mi mujer, que es la violonchelista de nuestro grupo. Pero lo admiraba desde antes, porque crecí con sus grabaciones. Fue de los primeros violonchelistas en tocar con tripa entorchada a Brahms, a Dvorák y lo que sea, y lo sigue haciendo. Ha colaborado con muchos grupos de música antigua; lo ha hecho con una mentalidad más tradicional si quiere, en el sentido de artista integral y no de especialista. Pero lo respeta todo, lo conoce todo. Cuando surgió la oportunidad de hacer este proyecto me encantó la idea de combinar estos dos mundos [el de los especialistas en música antigua y el clásico tradicional], que no deberían estar tan separados".

El concepto del programa estaba ya diseñado cuando el grupo contactó con el violonchelista británico, pero "cuando le dijimos que queríamos que tocara un concierto de Carl Philipp Emanuel Bach, lo escogió él. Y luego, cuando surgió la idea de hacer un segundo concierto, fue él quien nos sugirió el nombre de Boccherini. Yo quería abordar el último Barroco y los comienzos del Clasicismo, así que me pareció que iba a funcionar muy bien, porque nuestra mirada quería ir hacia delante en el tiempo".

El programa lleva el título de Tormenta y calma, en relación al carácter de las obras interpretadas, que se mueven entre el estilo galante, el Sturm und Drang y el estilo sensible, todos desarrollados a mediados del XVIII, cuando estaba surgiendo lo que conocemos como Clasicismo musical. Lo galante es aún perceptible en el Concierto para violonchelo en sol mayor de Boccherini, la obra más tardía de las que se escucharán (se publicó en París en 1770, cuando el compositor trabajaba en Madrid al servicio del infante don Luis de Borbón), una obra en la que se combinan las líneas melódicas muy ornamentadas, un extraordinario virtuosismo y un tiempo lento en el que se expresa la vena más melancólica del compositor.

C. P. E. Bach está presente además de por el más popular de sus conciertos para violonchelo, el escrito en la mayor en la corte berlinesa a principios de la década de 1750, en un estilo ya cercano al sensible, que hacía mayor énfasis en el aspecto más emotivo de la música, por una de las Sinfonías que escribió al poco de llegar a Berlín, en 1741. Allí, Bach coincidió con Carl Heinrich Graun, que era entonces maestro de capilla y del que el grupo interpretará una Sinfonía que, en palabras de Ignacio Prego, "es una obra magnífica. Graun es sorprendentemente un compositor muy poco tocado y grabado. Esta es la segunda parte de una obra que se llama Obertura y Sinfonía en do mayor y que es muy poco conocida".

Mientras Graun y el más célebre de los hijos del gran Johann Sebastian Bach estaban ya escribiendo música que apuntaba al estilo clásico, un compositor como Pietro Antonio Locatelli, que residía a principios de la década de 1740 en Ámsterdam, publicaba aún colecciones de concerti grossi, forma típicamente barroca. "Este concierto de su Op.7 es también muy poco tocado y hay muy pocas grabaciones de él. Como con Graun me resulta sorprendente, porque se trata de una música fantástica", concluye el clavecinista madrileño.