Waikiki se pasa de rosca

Desde que Kenneth Branagh metió el petardo de Thor en 2011 (hay que echarse a temblar cuando a este pos shakespeariano le da por la cultura popular de masas) el personaje de los tebeos Marvel inspirado en la conocida divinidad nórdica ha tenido una constante presencia digna de sus portentosas fuerzas: además de aparecer en las cuatro entregas de Los Vengadores ha protagonizado sus propias Thor: un mundo oscuro, Thor Ragnarok y ahora Thor: Amor y trueno. Ocho largometrajes -cuatro como protagonista y cuatro como coprotagonista- en 11 años no está mal. Marvel es la más intensa exprimidora que ha existido en la historia del cine haciendo tutifruti con varios superhéroes o zumos exprimidos hasta solo dejar la cáscara de un solo superhéroe.

En su andadura cinematográfica, tras el petardo de la primera entrega de Branagh, vino Thor: El mundo oscuro de Alan Taylor en la que se dio un giro a la comedia y casi la autoparodia, y tras ella Thor: Ragnarok de Taika Waikiki, la mejor de todas por ser la que más en serio se tomaba su no tomarse en serio este disparate. Ojo: no tomarse algo en serio requiere mucha seriedad si se quiere ir más allá del chiste burdo y la parodia facilona (que, adelanto, es lo que sucede en esta última entrega). Waikiki lo logró tramando una muy divertida y aún más colorista broma sobre personajes y situaciones que no pueden abordarse de otra forma. Pero broma trabajada, es decir, por redondear la idea, tomándose muy en serio ese no tomarse en serio lo que es imposible tomarse en serio.

Por desgracia aquí no lo ha hecho y ha pasado del humor inteligente y la autoparodia irónica a la bufonada grosera que empeora cuando entremete algo de duelo, culpa, redención y superación. Imposible trufar tan burdo humor con sentimientos. Queda muy lejos el interesante Waikiki de Boy y sobre todo de Lo que hacemos en las sombras. Tan lejos, pese a ser más reciente, como el que logró remontar las dos penosas primeras entregas de Thor. Interesará a los hermeneutas de Marvel. Entretendrá a los fans de la franquicia. El resto puede abstenerse.