"El único motivo por el que nos ha fichado Rough Trade es nuestra música"

La empresa distribuidora de música independiente más importante del mundo es Rough Trade Distribution. De su conglomerado forman parte sellos discográficos de la talla de City Slang, Ninja Tune, Warp, Mute o Domino, para los que graban gigantes como Depeche Mode o Franz Ferdinand. A partir de ahora también es parte de ella el sello sevillano WeAreWolves Records, convirtiéndose así en la primera discográfica española que consigue unirse a dicho catálogo, con el mérito añadido de no ser de Madrid o Barcelona, sino sevillana.

El sello lo regentan Esteban Ruíz y José Aurelio Pérez; fue creado en 2012 para manejar los asuntos del dúo que forman ellos mismos, I Am Dive, una vez que vieron que el sello que publicó sus dos primeros discos no respondía a sus expectativas. En la actualidad, son cinco las bandas que graban para WeAreWolwes, de las que San Jerónimo y Matsu, que presenta disco nuevo, forman junto a los anfitriones el cartel de la fiesta de celebración que tendrá lugar en la Sala X este sábado, día 17. De todo ello hablamos con Esteban Ruíz.

-¿Por qué Rough Trade ha fichado a WeAreWolves Records?

-Ante la noción generalizada de que solo interesa la música urbana hecha por gente muy joven y de que no hay oportunidad ya para la gente que hace música apartada del mainstream, hay otro discurso de trabajo, de constancia, perseverancia, de largo plazo y paciencia. Nosotros no tenemos ningún artista famoso y el único motivo por el que nos ha fichado Rough Trade Distribution es nuestra música. Muy posiblemente, es la distribuidora más prestigiosa que existe y no fichan por fichar. Sabemos que entramos en una colmena llena de abejas reinas, pero para nosotros, después de todos los rechazos y los fracasos constantes, que Rough Trade nos diga que les parecemos muy buenos y nos ofrezcan un acuerdo serio a largo plazo no sólo nos parece una noticia estupenda, sino que nos reafirma en la validez del discurso al que me refería al principio. Es tremendamente reconfortante que se nos hable con respeto absoluto sobre nuestra propuesta artística y no de los seguidores que no tenemos aún o de las entradas que no vendemos ahora mismo. Pero bueno, somos perfectamente conscientes de que esto es solo otro paso más, no hay destellos ni brillantina en este avance, seguimos siendo dos tipos normales que hacemos lo que podemos desde nuestro estudio en Sevilla.

-Ustedes tienen a gala ser un sello totalmente andaluz.

-Nos peleamos frontalmente contra la idea de que por ser andaluces tenemos que abrazar el arquetipo andaluz mayoritario. Yo soy tan andaluz o más que el más andaluz; el flamenco no forma parte de mi discurso, no voy a la feria ni hago ostentación de mi andalucismo, pero vivo aquí en vez de estar viviendo en Barcelona, New York o Bruselas, que podría, porque quiero vivir aquí y producir desde aquí. Mi forma de reivindicar mis raíces son otras. Creo que en Andalucía necesitamos reclamar el liderazgo de nuestra producción artística desde nuestra tierra, y también creo que para poder hacerlo de verdad tenemos que revisarnos ciertos complejos con honestidad y autocrítica. Nosotros hacemos música desde Nervión, con nuestra sede social que paga los impuestos en Sevilla, con la voluntad férrea de que todo lo que se hace lo dirigimos nosotros desde nuestra estructura y no nos vamos a ninguna agencia de Barcelona o Madrid, aunque podamos tener algún acuerdo con gente de allí, igual que lo tenemos con gente en Corea del Sur o en Alemania. Pero el liderazgo tiene que ser andaluz por fuerza, porque si no para mí perdería el sentido.

-Pero que se extienda el andalucismo es algo bueno.

-Por supuesto. Que exista toda esta explosión de andalucismo, sea genuino o impostado, me parece una buena noticia para nosotros. Cuantos más ojos se fijen en Andalucía, antes podremos desarticular la noción miope y hasta un poquito imperialista de que Andalucía es solo lo que se nos permite ser. Reivindicar la Andalucía que cada uno sienta cierta y honesta es la mejor manera de ser andaluz, en mi opinión. Ésta es mi forma de hacerlo.

-¿Cómo se traduce ese andalucismo en su forma de trabajar dentro del sello?

-Es un debate importante; somos cinco bandas, tres de las cuales son andaluzas, I Am Dive, Kindata y Matsu; Future Ark es el proyecto de Tero Heikkinen, finlandés afincado en Sevilla; los únicos que no son andaluces son San Jerónimo, pero son de Asturias, otra periferia con muchos paralelismos con Andalucía. Mi forma de entender el regionalismo se basa en la solidaridad y la colaboración entre la gente que estamos fuera, porque la que está en Madrid o Barcelona tiene ya acceso a una vida cultural, unos escenarios y unas iniciativas que generan una serie de dinámicas que no se generan en Salinas o Sevilla, por ahora. Eso es parte también de mi trabajo en la Sala X y Rocknrolla Producciones, donde coordinamos proyectos europeos de cooperación para contribuir a equilibrar la escena cultural de las periferias.

-¿Qué va a suponer para estas bandas el fichaje por Rough Trade?

-El hecho de exponer tu música al mundo a través de una distribuidora como Rough Trade es la mejor forma de hacerlo; es la base, son los mejores mimbres; ahora nos toca aprovecharlo. Esta distribuidora tiene departamentos de marketing para cada sello, gente pensado en estrategias de promoción, es otro mundo; de hecho, lo hemos notado en el número de escuchas del primer single de Matsu, que en dos semanas tiene más que la mayoría de sus canciones de antes desde que aparecieron. El hecho de exponer tu música al mundo a través de un sello como Rough Trade te da un marchamo de calidad que no tiene casi nadie. Para las bandas no supone mucho cambio, sólo les pedimos que sigan haciendo la música que hacen. Para nosotros en cambio sí que supone un aumento importante de la carga de trabajo, pero es lo que llevábamos tiempo buscando, así que ninguna queja.

-Supongo que usted habrá pisado mucho barro en el camino.

-Esto es una carrera de fondo; es un oficio, no es un hobby para divertirse los sábados. Y hay que entender que para dedicarte a esto tienes que comprometerte con la decisión. Yo tengo claro que quería dedicarme a esto desde los 17 años, pero hasta los treinta y tantos no di el salto de dedicarme por completo y durante los primeros años fue todo barro, todo era mantener la disponibilidad total para dedicarme a la música pero, de nuevo, ninguna queja. No olvidemos que aquí estamos dedicándonos a la música porque somos parte del 0,5% de los privilegiados del planeta, si hubiera nacido en una familia de jornaleros de El Coronil mis opciones habrían sido otras. Siendo consciente de ese privilegio, tomé la decisión de emprender esta carrera de fondo, en la que sigo. Para mí, fichar por Rough Trade no es ningún éxito en realidad; es llamativo y me sirve para colocar de nuevo contenidos en la opinión pública, pero es solo una página más; es seguir trabajando con la ventaja de que si antes teníamos un altavoz que llegaba a una serie de personas, ahora tenemos un altavoz que llega a todas las personas. Ahora cuando hablo con la gente de la industria de fuera de España y les comento que hemos llegado a un acuerdo con Rough Trade todo el mundo levanta las cejas y me mira de otra manera. Ahora me reconocen como parte de la pandilla y eso supone quitarte de en medio un montón de kilómetros llenos de ese barro que usted dice. Solo con mencionar a Rough Trade la gente te abre el correo y te contesta, te recibe, habla contigo por teléfono; antes te contestaban un correo electrónico de cada 300. Ahora todo dependerá de nuestra capacidad para colocar los discos en el sitio correcto, teniendo en cuenta que el mercado global es una selva atroz, pero lo que pretendemos es ir creciendo y para eso estamos en la mejor plataforma.

-Y, sinceramente, ¿todo ese camino ha merecido la pena?

-Por supuesto que sí. I Am Dive es una banda de muchísimo éxito porque puedo hacer lo que me da la gana musicalmente, porque hago música con mi mejor amigo y porque me permite irme a dormir tranquilo todos los días en que estoy donde quiero estar. Es un proyecto sostenible desde 2010 con el que estamos cada vez más satisfechos y eso me parece un éxito. Me encantaría que viniesen quinientas personas a cada concierto que damos, pero luego querré que vengan mil y cuando vengan mil querré que vengan cinco mil; es decir, personalmente opino que el éxito, más allá de esto, es una entelequia cuestionable.

"Cuando se desató el COVID teníamos una gira europea de diecinueve conciertos que se canceló en diez minutos, así que imagínese lo que significa este concierto en nuestra ciudad"

-Hábleme del concierto del sábado, que parece que será algo muy especial.

-I Am Dive no tocamos en directo desde enero de 2020. Llevamos tres años sin tocar después de haber hecho cientos y cientos de conciertos en los anteriores diez años. Cuando se desató el COVID teníamos una gira europea de diecinueve conciertos que se canceló en diez minutos, así que imagínese lo que significa este concierto en nuestra ciudad y el que dimos el jueves en Málaga. Durante una hora aproximadamente haremos doce canciones de las que más de la mitad son nuevas y nunca las hemos tocado, pero eso es lo que nos apetece. Es un buen momento para cambiar el repertorio, porque nuestro nuevo disco, el decimocuarto ya, empezará a salir el 20 de enero, siguiendo un single cada pocas semanas hasta finales de abril, en que estará del todo fuera y no volveremos a tocar en salas hasta final del verano. Y el concierto es una celebración doble; primero, porque hemos vuelto del COVID con este acuerdo de distribución y con discos nuevos de todas las bandas del sello, lo que es una reafirmación de que hemos sobrevivido y estamos mejor que nunca. Y por otro lado porque es una vuelta a la vida normal; José ha tenido problemas de oído muy serios y ha estado casi un año sin poder hacer nada de música, pero tras un esfuerzo realmente titánico está de nuevo disponible para ensayar, mezclar y tocar. El sábado estaremos acompañados por San Jerónimo y por Matsu, que además estarán presentado su disco nuevo, Oscilación, del que ya se han publicado dos adelantos. Tenemos muchas ganas.