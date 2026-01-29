Abierta la convocatoria para aspirantes a dirigir el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

La Consejería de Cultura ha publicado este jueves la convocatoria pública para la selección de la nueva dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), cuyo plazo para la presentación de candidaturas estará abierto diez días hábiles, desde mañana, viernes 30 de enero, hasta el próximo 12 de febrero.

Esta publicación se efectúa después de que Jimena Blázquez presentara, por razones personales y después de dos años al frente de la institución, su renuncia el pasado octubre, cuando la Consejería de Cultura anunció la convocatoria de concurso público para cubrir la dirección del CAAC.

El proceso de selección, que recoge las recomendaciones del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte en España, valorará el currículo de los aspirantes y el proyecto artístico planteado para el CAAC, en Sevilla, y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba.

Las candidaturas serán evaluadas por un comité formado por el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, como presidente; la directora general de Museos y Conjuntos Culturales, Aurora Villalobos, como vicepresidenta, y tres vocalías integradas por Miguel Zugaza, Beatriz Espejo y José Ignacio Roca, miembro de la Comisión Técnica del CAAC.

Este comité comprobará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a los aspirantes y evaluará los currículos y los proyectos presentados, teniendo en cuenta tanto los aspectos artísticos como gerenciales.

Una vez realizada la valoración y la puntuación, se realizarán las entrevistas competenciales a los candidatos y tras concluir el proceso de selección, el comité evaluador elevará a la Consejería de Cultura un dictamen motivado sobre la candidatura que haya obtenido mayor valoración.