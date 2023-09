Aquí acaba todo, ¡por fin!

La ficha · 'After. Aquí acaba todo'. Drama romántico, EE UU, 2023, 95 min. Dirección y guión: Castille Landon. Fotografía: Joshua Reis. Intérpretes: Hero Fiennes-Tiffin, Josephine Langford, Cora Kirk, Jessica Webber, Paul S. Tracey.

En 2019 se estrenó After: Aquí empieza todo y ahora se estrena After: Aquí acaba todo. Entre una y otra se fueron estrenando After: En mil pedazos (2020), After: Almas perdidas (2021) y After: Amor infinito (2022) completando el quinteto de películas basadas en el ciclo novelístico de Anna Todd, escritora nacida y crecida en las redes hasta convertirse en una exitosa reina de bestsellers para adolescentes. La primera y segunda entrega fueron dirigidas por Jenny Cage y Roger Kumble, las tres siguientes por la actriz y realizadora Castille Landon, de olvidable y olvidada filmografía.

Radio novela, novela rosa o culebrón en formato actualizado, las novelas, vistas sus ventas, deben proporcionar a sus lectoras lo que estas demandan. Ignoro si las películas también satisfacen sus expectativas. La taquilla dice que sí: aunque ha ido descendiendo de entrega en entrega ha dado lo suficiente para justificar que se complete la saga amorosa de Tessa y Hardin.

Las expectativas de un espectador medio que no sea fan de las novelas, por modestas que sean, no quedan satisfechas por este pastelito rutinariamente dirigido con un cierto estilo entre La isla de las tentaciones y Gandía Shore caramelizados, interpretada en este mismo registro de telerrealidad teñida de rosa.