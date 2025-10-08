Amaia actúa en el Cartuja Center el 6 de febrero

Amaia ha anunciado este miércoles su primera gira por grandes recintos de toda España, seis conciertos en total en los que seguirá presentando su último disco, Si abro los ojos no es real (2025), un tour que dará comienzo el 3 de enero en el Navarra Arena de su Pamplona natal y que llegará al Cartuja Center de Sevilla el 6 de febrero.

A esa cita le seguirán compromisos en el Coliseum de A Coruña (31 de enero), ), el Bizkaia Arena – Bec! de Bilbao (3 de mayo), el Roig Arena de Valencia (31 de mayo) y el Palau Sant Jordi de Barcelona (20 de diciembre).

Todos estos conciertos formarán parte de la segunda parte de la presentación en vivo de su más reciente álbum, el tercero de su carrera, que ya mostró en el Movistar Arena de Madrid el pasado mes de febrero.

La preventa fan comenzará a partir de las 12:00 horas del próximo martes, día 14, mientras que la venta geneal se abrirá a partir de las 13:00 horas del día siguiente, 15 de octubre, a través de la web oficial de la artista, amaiaromeroarbizu.com.

Con Si abro los ojos no es real, Amaia ha ratificado las expectativas puestas en ella desde su victoria en OT 2017, al hacerse con cuatro Premios de la Academia de la Música: "compositora del año", además de "mejor canción del año" y "mejor canción pop" por Tengo un pensamiento, y "mejor arreglo" por la viralizada actuación en vivo con dicha canción en el programa La revuelta.