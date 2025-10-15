Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh: "Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz"

La Oreja de Van Gogh ha confirmado lo que era un secreto a voces: Amaia Montero regresa a la formación 18 años después. Después de meses de un rumor que ha ido cobrando fuerza en las últimas horas, la banda donostiarra ha emitido este miércoles un comunicado para anunciar el comienzo de una nueva etapa, marcada por la vuelta de su vocalista original y apenas 366 días tras la salida de Leire Martínez.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo". Y ese todos engloba a cuatro quintas partes de los miembros fundadores: Amaia Montero, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes. “Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.

Por su parte, el guitarrista y compositor Pablo Benegas no formará parte de esta nueva era: "Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor", recoge el comunicado.

"Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", firman los cuatro integrantes actuales del grupo. Si bien en los últimos tiempos se ha barajado la posibilidad de una gira con motivo de su 30 aniversario, LODVG se ha limitado a declarar que "pronto" se conocerán "más detalles y noticias".

Del mismo modo, afirman que se han refugiado en el último año en San Sebastíán, donde han estado "escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores". "De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", concluyen.

Un año después de la marcha de Leire

La vuelta de Amaia Montero sucede a la inesperada salida de Leire Martínez tras más de 17 años como vocalista de la banda. Entonces, un comunicado suscrito por los músicos hablaba de una decisión "dura y difícil" motivada por las "diferentes maneras de vivir el grupo". En este tiempo, Leire Martínez ha iniciado su carrera en solitario, con un single debut (Mi nombre) cargado de referencias veladas a una marcha que no se produjo de forma voluntaria ni amistosa en absoluto.

Casi en paralelo, las informaciones sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh no han dejado de llegar a las tertulias de varios programas de televisión. Unos rumores que han ido in crescendo desde que Montero reapareciese en un concierto de Karol G para interpretar junto a ella Rosas, una de las canciones más míticas de su primera etapa en el grupo.

Tal y como informó el periodista Javi de Hoyos, el anuncio oficial iba a producirse en origen el pasado 12 de octubre. Aunque no fue así, la cuenta oficial de LODVG en Instagram ha eliminado en los últimos días el comunicado sobre la salida de Leire Martínez y ha mantenido una página en blanco como foto de perfil, además de la descripción: "Solo juntos tiene sentido".

¿Cómo nace La Oreja de Van Gogh?

La Oreja de Van Gogh fue fundada a mediados de los noventa por cuatro amigos de San Sebastián unidos por su afición a la música y su militancia política contra ETA. Junto a Amaia Montero, en 1997 publicaron su primer álbum Dile al sol, con temas como Cuéntame al oído o El 28. Más tarde llegarían El viaje de Copperpot —uno de los más vendidos en la historia del país— (2000), Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003) y Guapa (2006). Puedes contar conmigo, Cuídate o La Playa son algunas de las canciones de esta etapa.

En 2007, la traumática salida de Amaia abrió paso a la llegada de Leire Martínez como nueva cantante. Con otros cuatro álbumes de estudio, El último vals, Jueves o La niña que llora en tus fiestas son sus temas más recordados.