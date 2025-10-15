Tras meses de rumores, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh por fin se confirma. La cantante donostiarra retoma su lugar junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, mientras Pablo Benegas se toma un descanso temporal para centrarse en su familia y nuevos proyectos.

Los rumores se intensificaron tras la aparición de Amaia en el concierto de Karol G en el Bernabéu, donde interpretó Rosas, avivando las especulaciones sobre su vuelta. En abril de 2025, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, amiga de Amaia, confirmó la noticia en una entrevista, despejando cualquier duda.

Por su parte, Leire Martínez, que dejó el grupo hace un año de manera poco amistosa, lanzó su primer single en solitario, Mi Nombre, interpretado como una respuesta al grupo. La coincidencia es clara: la próxima semana cantará su tema en Operación Triunfo, justo cuando Amaia regresa con la banda. La tensión persiste, pero la nostalgia vuelve con Amaia a los escenarios.