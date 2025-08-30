Destino Irlanda

La ficha *'Amor en cuatro letras'. Drama, Irlanda-RU, 2024, 125 min. Dirección: Polly Steele. Guion: Niall Williams. Fotografía: Damien Elliott. Música: Anne Nikitin. Intérpretes: Ann Skelly, Fionn O’Shea, Pierce Brosnan, Gabriel Byrne, Helena Bonham Carter.

Revelaciones divinas, pequeños milagros, tragedia, fuego, enfermedad, muerte, poesía, pintura, acantilados y playas desiertas se dan cita en este filme irlandés con all-star veterano, ahí tienen a Pierce Brosnan, Gabriel Byrne y Helena Bonham Carter, acompañando el (inocuo) romance pre-escrito por el destino entre una joven y rebelde pelirroja de un pequeño pueblo costero (Skelly) y un muchacho de ciudad (O’Shea) impulsado por las desgracias familiares desde el momento en que su padre decide dejarlo todo para poner rumbo al Oeste y cambiar la oficina por el caballete, el óleo y los paisajes evocadores.

Todo eso y más cabe en las dos horas de un folletín imposible y académico que responde a todos y cada uno de los tópicos y clichés de la irlandesidad anclada en el folclore, los resortes del viejo melodrama, las creencias y supersticiones ancestrales y un ideal del amor romántico que se abre paso entre las fatalidades y las ruinas. Y no, no estamos hablando precisamente de El hombre tranquilo o del cine de Pat Collins.

Polly Steele adapta el best-seller de Niall Williams con tanta convicción en sus materiales desgastados y su cursilería de fábrica como fe en un espectador cómplice a la altura de las ventas. De existir, no es este crítico precisamente.