Andalucía celebra el valor de su cultura

Raíz, origen o respuesta. Son estas algunas de las palabras con las que se trató de definir el propósito de la literatura, del cante o del cine en la primera edición de los Premios Andalucía de la Cultura, una nueva iniciativa con la que se reconoce el “colosal trabajo de los creadores andaluces”, en palabras de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Estos Premios Andalucía de la Cultura fueron entregados en una gala celebrada en el Teatro Central de Sevilla, en un acto que contó con la presentación de los periodistas Mabel Mata y Julio Muñoz Gijón, además de la presencia de la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien entregó las estatuillas –con una “simbología espectacular”, apuntó Muñoz Gijón- a los trece premiados. En las tablas del Teatro Central actuaron la cantante Laura Gallego, quien interpretó las coplas Y sin embargo te quiero y Capote de grana y oro, el músico Daahoud Salim, con una original adaptación de Carmen, y la premiada María Terremoto, en cuya voz sonó la letra del himno de Andalucía.

Las categorías de los diferentes premios abarcan disciplinas que van de lo audiovisual a la moda, del flamenco al arte sacro, del “municipio patrimonial” a la conservación de ese patrimonio histórico de la región. En la categoría de Investigación Cultural fue premiada la revista Periférica. Recogió el galardón su director, Antonio Javier González. Respecto de la categoría de Patrocinio, Mecenazgo y Promoción Cultural, el premio recayó en la Fundación Alalá, la cual “da formación de manera gratuita a más de cuatrocientas personas” y “favorece la integración social”, destacó la periodista Mabel Mata. La presidenta de la fundación, Blanca Parejo, recogió un premio en el que convergen la acción cultural y la acción social. Es decir, la cultura como mecanismo -eficaz- de ayuda para el progreso de una sociedad.

La gala continuó con otras dos categorías, relacionadas entre sí, en las que se premia la “conservación y restauración” del patrimonio histórico. En un caso, a los bienes “muebles”, galardón lo ha obtenido María Soledad Gil de los Reyes, quien se ha ocupado de dirigir el proceso de “evacuación, custodia y restauración de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla” –museo que ahora mismo están rehabilitando-. En el otro apartado, el de bienes “inmuebles”, la distinción se ha marchado hacia Almería, en concreto hacia el Museo del Realismo Español Contemporáneo. El reconocimiento lo recogió la vicepresidenta del museo, Almudena Morales.

La cantaora jerezana María Terremoto fue una de las galardonadas. / Salva Castizo

El periodista Julio Muñoz, con su característico humor, señaló una circunstancia habitual en nuestro presente: el parecido entre las ciudades. Explicó el presentador que “viajamos a miles de kilómetros” y nos solemos encontrar lugares idénticos al lugar desde el que partimos. De ahí que haya que valorar a municipios que son “guardianes en el tiempo”, es decir, que mantienen la personalidad –o el patrimonio histórico- de una localidad. Con el objetivo de premiar a estos municipios se crea la categoría del premio Municipio Patrimonial de Andalucía, que en esta edición ha recibido el ayuntamiento de Almonte. En cuanto al artesacro, los Premios Andalucía de Cultura han reconocido a la popular hermandad del Cautivo de Málaga y a la Asociación Gremial Sevillana del Arte Sacro.

Las letras andaluzas, por su parte, se bifurcan en dos modalidades: el Premio Andalucía de Teatro y Artes Escénicas –al bailarín Mario Bermúdez- y el Premio Andalucía de las Letras –al escritor y músico David Uclés-. El primero pronunció un entusiasta discurso en torno al rol de la cultura en nuestra sociedad y a la faceta de nuestra comunidad como “cuna de creatividad”. El segundo, ausente por una delicada intervención médica, agradeció en un vídeo este galardón.

Lo audiovisual ocupó igualmente un espacio destacado con el Premio Andalucía de Cine y Audiovisuales, que recibió la actriz y directora Paz Vega. La estatuilla fue entregada a su hijo, Orson Salazar, pues la cineasta –que intervino también en una proyección del escenario- se encuentra rodando en México. Por otra parte, el Premio Andalucía de Artes Visuales fue concedido al artista Javier Calleja. Otro nombre destacado de la gala fue el diseñador Palomo Spain, referente de su gremio y de nuestra cultura, en general –“si estos premios fuesen nacionales no cambiarían muchos nombres”, sugirió Julio Muñoz, reivindicando la importancia de Andalucía en la cultura de nuestro país-. Los padres del diseñador, presentes en este acto, recogieron el galardón. La violinista y compositora María Dueñas igualmente participó a través de un vídeo.

Cuando se cumplen quince años del reconocimiento de la UNESCO al flamenco como “patrimonio cultural e inmaterial”, esta primera edición de los Premios Andalucía de Cultura ha querido distinguir a la cantaora jerezana María Terremoto por su “verdad, fuerza y capacidad de honrar la tradición”. Esta efeméride, estos quince años de flamenco como "patrimonio inmaterial", coinciden con otras fechas como el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, el centenario del nacimiento de Juanita Reina, el cincuenta aniversario del disco ‘El Patio’ de Triana o los seis siglos que ahora se cumplen de la llegada del pueblo gitano a la península. Conmemoraciones que son reflejo de la riqueza cultural e histórica de Andalucía, precisó Mabel Mata en el escenario del Teatro Central.