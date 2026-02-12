Antonio Pulido, nuevo patrono de la Hispanic Society Museum & Library de Nueva York

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido elegido miembro del Board of Trustees de la Hispanic Society Museum & Library, órgano de mayor decisión y patronato de la mayor institución consagrada al arte y la cultura hispánicos fuera de España. El nombramiento se ha producido durante la reunión del consejo celebrada este jueves, 12 de febrero de 2026, en Nueva York.

La candidatura de Antonio Pulido contaba con el respaldo del director y CEO, Guillaume Kientz, quien puso en valor ante el Nominating Committee su trayectoria como líder cultural y mecenas en todos los países hispanohablantes. Su incorporación al máximo órgano de gobierno de la Hispanic Society supone igualmente un reconocimiento a la labor que la Fundación Cajasol desarrolla en la promoción del arte, la acción social y la formación en Andalucía, y abre una vía de cooperación transatlántica entre dos entidades con propósitos profundamente complementarios.

“Creo firmemente que nuestras instituciones están llamadas a entenderse. Sevilla, ciudad que represento a través de la Fundación Cajasol, fue durante siglos la gran puerta de América, un punto de encuentro donde confluyeron culturas, ideas y aspiraciones que dieron forma al mundo hispánico. Nueva York, por su parte, es hoy una de las grandes capitales globales donde la presencia de la cultura española y latinoamericana es vibrante, influyente y cada vez más reconocida. Entre ambas ciudades existe un diálogo natural, histórico y contemporáneo, que merece seguir fortaleciéndose”, son las palabras de agradecimiento con las que el presidente de la Fundación Cajasol ha ingresado este jueves en la institución.

Junto a Antonio Pulido, el Patronato ha dado entrada también a Frederick W. Beinecke, destacada figura del mecenazgo norteamericano con amplia experiencia en consejos de organizaciones sin ánimo de lucro, y a Manuel Bellod Álvarez de Lorenzana, empresario de origen gallego vinculado al patrimonio vitivinícola de Galicia y propietario del Pazo de La Cuesta, la bodega familiar más antigua de esta comunidad. Los tres procedían del International Advisory Committee (IAC) de la Hispanic Society.

La elección de Antonio Pulido refuerza la presencia de España en una organización que, desde hace más de un siglo y bajo el impulso del humanista y mecenas Archer Milton Huntington, ha desempeñado un papel decisivo en la preservación y difusión del legado artístico y literario del mundo hispánico. Sus fondos albergan más de 18.000 obras de arte —pinturas maestras de El Greco, Velázquez, Goya y Sorolla— junto a una biblioteca de investigación que atesora 250.000 manuscritos y documentos desde el siglo XI. El conjunto fue declarado National Historic Landmark en 2012.

La Junta de Patronos, presidida por Mark H. Rosenberg, reúne a personalidades del ámbito empresarial, filantrópico y cultural internacional como el embajador James Costos, el presidente emérito Philippe de Montebello —que dirigió el Metropolitan Museum of Art durante más de tres décadas— o Bob Vila, icono de la televisión estadounidense.

Un puente entre Sevilla y Nueva York

En su intervención ante los miembros de la Hispanic Society, Antonio Pulido ha subrayado la sintonía entre los fines de las dos instituciones. "He tenido la fortuna de visitar la Hispanic Society en dos ocasiones de manera muy reciente. Y en ambas pude apreciar de primera mano la extraordinaria labor que realizan. Más allá de la riqueza de sus fondos, lo que verdaderamente distingue a la Hispanic Society es su capacidad para convertir ese patrimonio en conocimiento vivo: en exposiciones, programas educativos, investigaciones y actividades que acercan la cultura hispánica a públicos muy diversos", ha señalado.

El presidente de la Fundación Cajasol ha asociado esta designación con la tarea de la entidad que preside: "Asumo esta distinción con humildad y con la firme voluntad de estar a la altura de lo que representa. La recibo no sólo en nombre propio, sino también como presidente de la Fundación Cajasol, cuya vocación cultural, social y educativa en Andalucía se extiende ahora también fuera de nuestras fronteras".

Una trayectoria al servicio de la sociedad andaluza

Nacido en Castro del Río (Córdoba) en 1965, Antonio Pulido es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Su carrera profesional ha estado ligada al sector financiero español, donde ocupó la presidencia de El Monte, de Cajasol, del Banco Europeo de Finanzas y del Consejo de Administración de Banca Cívica, además de ejercer como director general de Criteria Caixa Holding entre 2012 y 2019. Entre 2010 y 2020 presidió la Asociación Internacional de Crédito Prendario y Social (PIGNUS).

En la actualidad, al frente de la Fundación Cajasol y del Instituto de Estudios Cajasol, impulsa una intensa agenda de proyectos culturales, sociales y formativos con presencia en toda Andalucía y una creciente actividad nacional en cooperación con organismos como el Teatro Real, la Residencia de Estudiantes, la Fundación COTEC o la Fundación Princesa de Girona.

Pulido es también presidente de la Asociación Andaluza de Fundaciones, patrono de la Residencia de Estudiantes, del Consejo del Teatro Real, de la Fundación pro Real Academia Española, de COTEC y de Amigos del Museo del Prado, entre otras. Ostenta la Medalla de Oro del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, la Medalla de Oro de la Universidad Internacional de Andalucía y la Medalla dell'Ordine della Stella d'Italia, concedida por el presidente de la República de Italia. Es Hijo Predilecto de Castro del Río e Hijo Adoptivo de Sevilla, y académico de honor de varias Reales Academias, como la de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla y la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

Sobre la Hispanic Society Museum & Library

La Hispanic Society of America fue fundada en Nueva York el 18 de mayo de 1904 como biblioteca, museo y centro educativo de acceso libre y gratuito, con el propósito de impulsar el estudio de las lenguas, la literatura y la historia de los países de habla española y portuguesa. Este ideario ha guiado a la Hispanic Society a lo largo de más de ciento veinte años de trayectoria.

Su misión, ratificada y ampliada por el Patronato en 2008, consiste en coleccionar, conservar, investigar, exhibir y promover el conocimiento de las obras vinculadas a las artes, las letras y el pasado de los territorios en los que el español y el portugués son o han sido lenguas predominantes, siempre al servicio del público y conforme a los más altos estándares profesionales. El museo custodia obras procedentes de estos territorios o directamente relacionadas con ellos, mientras que la biblioteca reúne manuscritos y publicaciones ligados a su arte, lengua, literatura y cultura. El término "hispánico", en el contexto de la Hispanic Society, abarca España, Portugal, Latinoamérica, el suroeste de Estados Unidos, Filipinas y la India portuguesa.