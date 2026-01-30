El Arrebato y Vanesa Martín se suman al Cabaret Festival de Mairena del Aljarafe

Cabaret Festival ha confirmado en el cartel de la edición que celebrará el próximo mes de septiembre en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe a El Arrebato (13 de septiembre), y Vanesa Martín (17 de septiembre).

El Arrebato estará así el 13 de septiembre en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, donde presentará en directo El Viaje Inesperado, su nuevo trabajo de estudio. En este álbum, Javier Labandón plasma su talento, su esencia y su sensibilidad, en un disco que combina frescura, madurez y emoción y que muchos ya señalan como el más destacado de su carrera.

El 17 de septiembre será el turno de Vanesa Martín, que llevará al escenario Casa Mía, el proyecto más libre y personal de su trayectoria: una propuesta valiente que fusiona distintos géneros y marca una nueva etapa artística.

Estas dos nuevas confirmaciones se unen a los artistas ya anunciados en Cabaret Festival Mairena del Aljarafe: Delaossa (11 de septiembre) y OT2025 (18 de septiembre)

Las entradas están disponibles en la web de El Corte Inglés.