El Arrebato: "La felicidad es tener claro lo que quieres"

En 2025 algunos están insistentes en la trinchera. Irritados en la trinchera. Tensos en la trinchera. Maquinando en la trinchera –hay quien vive muy bien de la trinchera-. Otros, sin embargo, aspiran a una actitud más apacible, más cotidiana; una cosa de saludar en las panaderías, responder al correo electrónico, revisar los neumáticos del coche, arreglar el pomo de una puerta, acompañar a los hijos al aeropuerto, celebrar un sábado distendido. Estos segundos tienen, aunque no lo parezca, el aspecto de una mayoría. Para ellos viene dedicado el nuevo disco de El Arrebato, cuyo título es ‘El viaje inesperado’. Canciones alegres –aquí hay un discurso serio- para una época en la que algunos apuestan, qué cansinos, por la tristeza.

Pregunta.Poquito a poco llegamos a los veinticinco años de una carrera exitosa. Cómo pasa el tiempo. ¿Ese ha sido el gran viaje inesperado de su vida?

Respuesta.Así es: ese ha sido mi gran viaje inesperado. En mi caso nunca me atreví a soñar tan fuerte. Nunca me imaginé que me iba a dedicar a la música de la manera en la que hoy me dedico. Pensaba que iba a vivir de ella, pero como artista mediano, compaginando con otro trabajo. Ese plan. Sin embargo, creo que aproveché bien cada oportunidad que se me iba abriendo. Me iba asentando bien en cada escalón que la música me puso. En ese proceso quizá haya sido importante mi actitud vocacional. Soy muy vocacional. Lo disfrutaba todo mucho. Me preocupaba por aprender, por mejorar.

P.¿Cuál ha sido la clave para mantenerse en un ámbito tan inestable, y que tanto ha cambiado en las dos últimas décadas?

R.Es muy complicado. Creo que ha sido un poco aquello de “lo logré porque no sabía que era imposible” (ríe). Al final no hay secretos. No hay claves. Sólo consiste en ser sincero y honesto con uno mismo. Ese intentar hacer las cosas como tú las sientes. También es importante tener la suerte de que eso que tú sientes conecte con la gente. Pero en general creo que la gente agradece que seas sincero. A partir de ahí todo es más fácil.

P.¿Qué le diría usted a aquel Arrebato de hace veinticinco años?

R.Le diría que confíe. Porque en aquel momento –año 2001- era todo una incertidumbre muy grande. Me vino de repente un aluvión de cosas que no sabía si iba a saber gestionar, estar a la altura. El éxito me llegó y fue mucha la responsabilidad. A ese Arrebato le diría que está haciendo las cosas bien. Que continúe como está. Que siga siendo él mismo.

P.Le admiro, en un tiempo tan sombrío, el optimismo que transmite este disco.

R.En mi vida personal, en los últimos años, también he vivido situaciones un poco difíciles. Así que son unos temas que quizá me he hecho para mí mismo. Pero creo que son canciones que igualmente servirán a la gente, a quien las escuche. Por otra parte, te digo que soy patológicamente optimista. Soy incapaz de dejar el drama en la canción. A mis canciones siempre tengo que buscarle una salida positiva.

P.Pero eso es más difícil. Las canciones se prestan, normalmente, al desengaño, el desencuentro, el desamor.

R.Es lo que dicen en el cine, sí: es más difícil la comedia que el drama. Pero es un estilo que me sale natural. Porque soy así. Procuro sacar lo bueno de lo malo.

A veces, por ser sevillano, andaluz y venir de un barrio humilde, me han encasillado en las palmitas, en lo frívolo. Y me preocupo por hacer letras con un discurso"

P.Por las letras de estos temas se intuye un disco de madurez, de plenitud. De una especie de equilibrio vital. De paz con uno mismo.

R.Estoy en un momento de paz, de calma, de serenidad. Estoy más asentado. Sé lo que quiero. También en mi vida. Lo que me interesa. Lo que sí y lo que no. Con quién sí y con quién no. Con quién siempre y con quién nunca.

P.¿Y con quién siempre y con quién nunca?

R.(Risas) Me refiero a que estoy en el momento de saber elegir, ya sabes. Ahora sé elegir un entorno, lo que quiero. Dónde me conviene estar y dónde no. Dónde está la felicidad.

P.¿Qué es la felicidad?

R.Pues la felicidad es la paz. Estar bien contigo mismo. Estar ancladito. Estar sereno. Tener claro lo que quieres. Rodearte de gente que te quiere y te valora. Hacer sentir importante a la gente que quieres, y que la gente que te quiere se sienta importante contigo. A mi padre, a quien perdí cuando era pequeño, le dije una vez, en mitad de una charla cuyo motivo no recuerdo: “Es que yo no sé cómo tengo que ser”. Él me respondió: “¿A ti cómo te gustaría que yo te recordase? Pues intenta ser así” Ahí lo entendí todo. Con esa pregunta, a modo de respuesta, supe lo que quería ser en mi vida. Fue maravilloso. No se me olvida.

P.¿Y qué hace el Arrebato para alegrar esos días malos –así se titula una canción del nuevo disco-?

R.Intentar que pasen rápido y que no haya daños colaterales (risas). Esos días malos hay que intentar hacerlos nuestros, y de este modo no implicar a quienes nos acompañan. Como suelo decir: la vida nos pone la música, pero nosotros elegimos cómo tenemos que bailarla.

Detrás del miedo siempre hay algo bueno. Lo importante es atrevernos a cruzarlo"

P.“Ya no tengo miedo”, dice en un tema del disco. ¿Cómo es posible eso?

R.Es muy difícil. Pero quizá metiendo miedo a nuestro miedo. Diciéndole: “Ey, cuidado, que no te tengo miedo”. En esta última etapa de mi vida he superado muchos miedos, muchas fobias que tenía. Muchas inquietudes. Inseguridades. Tenía miedo a volar, a estar solo. Tenía muchas fobias que he conseguido superar con serenidad, con calma y con una psicóloga maravillosa.

P.¿Qué espera el Arrebato en este momento de su carrera?

R.Tengo muchos sueños. Quiero hacer cosas que sirvan a la gente. También estamos ahora en un proyecto muy bonito en Hispanoamérica y América. Hasta ahora mi miedo a volar no me había permitido desarrollarme más. Mi mundo se ha hecho más grande quitándome esos miedos. Detrás del miedo siempre hay algo bueno. Lo importante es atrevernos a cruzarlo.

P.¿Qué quiere dejar el Arrebato de su paso por este mundo?

R.Me gustaría que la gente me recordara como un buen músico. Como un tío que ha hecho letras que han sido útiles, que unen a la familia, a los amigos. A veces, por ser sevillano, andaluz y venir de un barrio humilde, me han encasillado en las palmitas, en lo frívolo. Y me preocupo por hacer letras con un discurso. Esa es otra de mis luchas.

P.Y una última pregunta que no resisto: ¿cuántas felpas tiene el Arrebato?

R.(Risas) Pueden ser trescientas o cuatrocientas. Tengo cajones y cómodas llenas de felpas. Algún día haré algo con ellas. Algo benéfico. A los artistas antes les tiraban sujetadores y tal; a mí en los conciertos me tiran felpas.