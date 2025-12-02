Los Delinqüentes anuncian un concierto en Sevilla en 2026

Sevilla será uno de los grandes epicentros de la esperada gira con la que Los Delinqüentes regresarán a los escenarios en 2026 tras 15 años de ausencia, celebrando el 25 aniversario de su disco debut El sentimiento garrapatero que nos traen las flores. La banda actuará en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el 14 de junio, una de las fechas más destacadas de un tour que recorrerá nueve ciudades españolas.

En esta gira conmemorativa, el grupo interpretará el álbum completo, además de algunos de sus temas más emblemáticos como ‘La primavera trompetera’, ‘A la luz del Lorenzo’ o ‘El aire de la calle’.

La formación continúa integrada por El Canijo de Jerez, Diego Pozo ‘Ratón’ y el recordado Miguel Ángel Benítez ‘Er Migue’, fundador de la banda fallecido en 2004. Su presencia, tal y como ha confirmado la promotora Last Tour, estará “muy presente” durante toda la gira. Su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante, cantando en sincronía con el resto de los integrantes: “Una forma emocionante de rendir homenaje a quien fue el motor creativo y espiritual de la formación”, han señalado desde la organización.

La gira comenzará en abril con conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (10 abril), el Roig Arena de Valencia (17 abril) y el Movistar Arena de Madrid (24 abril), donde ya se ha colgado el cartel de ‘sold out’. En mayo pasará por el CUBEC! de Bilbao (22 mayo) y la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza (29 mayo).

En junio, además de Murcia (Espacio Norte, 12 junio), llegará la cita más esperada en Andalucía: el concierto del Icónica Santalucía Sevilla Fest (14 de junio), que promete convertirse en uno de los momentos más especiales del tour, por la vinculación emocional del público andaluz con la banda jerezana. El recorrido concluirá en julio en el Music Stadium de Cádiz (4 julio) y en el Marenostrum de Fuengirola (25 julio).

Las entradas para todos los conciertos —excepto Madrid— estarán disponibles desde este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas en lasttour.org y losdelinquentes.es. Además, se habilitarán viajes organizados desde diferentes ciudades para facilitar la asistencia a esta gira histórica.