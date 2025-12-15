Asesinan a puñaladas al actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Nacido en Bronx, Nueva York, en 1947, Reiner era hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner, y tras sus comienzos como actor, una faceta en la que ganó el Emmy al mejor actor de reparto en una comedia (Todo en familia) en 1974 y 1978, se convirtió en un director que filmó algunas de las películas más queridas del cine de los 80 y 90: Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry encontró a Sally (1989), Misery (1990) o Algunos hombres buenos (1992).

Apoyado en las historias de creadores como Stephen King, Nora Ephron o William Goldman, Reiner se ajustaba al concepto de director artesano que no impone un sello autorial y que adaptaba su estilo a cada proyecto que realizaba.

La muerte del director Rob Reiner causa conmoción en el mundo de la política y el arte

Destacados políticos, actores y otros artistas se mostraron este lunes conmovidos por la muerte del director estadounidense Rob Reiner, quien fue encontrado muerto junto a su esposa el domingo en su casa de Los Ángeles. "Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla", escribió el expresidente Barack Obama en X.

"Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica", agregó.

La ex vicepresidenta de EEUU Kamala Harris señaló, por su parte, que "la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura".

Y el Gobernador de California, el demócrata Gavin Newson, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos".

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sentía "horrorizado al enterarse del fallecimiento" de Reiner y su "maravillosa esposa" Michele.

"Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una farsa. Rezo por justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras", señaló en redes la actriz Roseanne Barr.

James Woods, quien protagonizó Fantasmas del pasado dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su "buen" amigo. "Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo", precisó en X.