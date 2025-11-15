El cante dionisiaco

La ficha **** 'Aurora Vargas en concierto'. Andalucía flamenco. Cante: Aurora Vargas. Guitarra: El Perla. Palmas: Diego Montoya, Manuel Salado. Lugar: Teatro Central. Fecha: Viernes, 14 de noviembre. Aforo: Tres cuartos de entrada.

El cante de Aurora Vargas es torrencial. Ímpetu, fuerza, vitalismo, desenfreno, hedonismo. Es una intérprete entregada al momento presente que lo fía todo a la inspiración. Claro que tiene unas tablas impresionantes, toda la vida encima de un escenario. Mucho oficio. Es una intérprete volcánica, arrebatada. Única. Lo que nos gusta de esta intérprete, lo que la convirtió en una estrella de este arte en los años 90, aunque trabaja desde los 80, es su carácter festero. Ese concepto dionisiaco del flamenco, esa entrega absoluta al momento presente. En el que hace acto de presencia la danza, irremisiblemente, como una continuación de su cante. Tangos y bulerías, que no se acaban nunca, son su seña de identidad. También el delicioso y colorido timbre vocal que posee. Y un carisma extraordinario, que la convirtió en lo que sigue siendo, una estrella flamenca. Se trata de un arte muy físico y directo. Aurora Vargas tiene un don, una voz muy personal, plena color y de armónicos deliciosos. Ha patentado una forma personal de hacer el flamenco, adecuándolo a sus condiciones. Es una intérprete única, necesaria. Posee una forma muy personal de entender el cante y la puesta en escena.

Cinco fueron los estilos que presentó en Sevilla. Abrió a ritmo de cantiñas, con un perfil clásico, dentro de lo que cabe dada su gran personalidad cantaora. Luego vinieron las soleares y una larga tanda por tangos, desde los estilos sevillanos tradicionales de Pastora Pavón hasta las canciones a ritmo, en las que se pone de pie y su baile frenético, señorial, se adueña de la escena. En la segunda parte cantó tres letras de seguiriyas cortas, quintaesenciadas, que dedicó a la memoria del recientemente fallecido Antonio Fernández Díaz Fosforito. Y terminó su recital de nuevo por fiesta. Una larga bulería con el mismo argumento que los tangos, desde las formas más clásicas a las canciones por bulerías adornadas de su baile característico.

Su timbre continúa intacto, así como su presencia escénica sigue siendo arrolladora. El Perla la acompañó esta noche con mucha sensibilidad, identificándose con el estilo explolsivo de la cantaora, aunque también nos dejó detalles donde da muestras de su habilidad, asimismo, para la sutileza y la intimidad musical.