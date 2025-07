La arquitectura secreta de Bach

La ficha El universo musical de Bach. El compositor y su obra. Christoph Wolff. Traducción de Francisco López Martín y Vicent Minguet. Barcelona: Acantilado, 2025. 609 páginas. 32 €.

Pocas figuras han marcado tanto el estudio de Johann Sebastian Bach como la de Christoph Wolff (Solingen, 1940). Desde su tesis doctoral de 1968 hasta su conocida biografía, Johann Sebastian Bach. The Learned Musician (Nueva York, 2000) –lamentablemente publicada en español en una edición mediocre–, su labor ha sido decisiva para conformar la imagen moderna del Cantor de Leipzig. Su influyente lista de más de 500 publicaciones sobre el compositor, su trabajo editorial en varios volúmenes del Bach-Jahrbuch, su labor de revisión y ampliación de la fuente académica fundamental, The New Bach Reader, le valieron en 2021 la prestigiosa Medalla Bach de Leipzig, que distingue a quienes han contribuido de forma excepcional a difundir su legado.

A esos méritos se suma ahora El universo musical de Bach. El compositor y su obra, publicado originalmente en inglés en 2020 y traducido al español por Acantilado. No se trata de un manual sistemático, ni de una biografía cronológica, ni de un ensayo de divulgación al uso. Es una obra de alta divulgación que, sin rehuir ciertos (imprescindibles) tecnicismos, se dirige a lectores interesados en comprender el fondo y la forma de las grandes composiciones del maestro alemán. El libro no se propone cubrir toda su producción: se concentra en aquellas obras que el propio Bach trató con especial esmero, que presentan un diseño deliberado, una voluntad de totalidad. Son las que Wolff llama colecciones con “carácter de opus”.

La clave de lectura la ofrece el propio Bach, o más bien su hijo Carl Philipp Emanuel, que redactó tras la muerte de su padre un catálogo de obras –sintético y jerarquizado– que permite vislumbrar qué piezas consideraba esenciales la familia Bach, y qué idea de sí mismo como autor quería dejar el compositor. Ese catálogo, incluido en la Necrológica publicada en 1754 por Lorenz Mizler, revela una visión coherente y estructurada de un legado que aún hoy se percibe inabarcable. Wolff lo toma como punto de partida para trazar una constelación de obras cuidadosamente concebidas, que reflejan tanto una concepción artística unitaria como una voluntad enciclopédica.

El universo musical de Bach. Christoph Wolff (Acantilado)

Desde el Orgel-Büchlein, concebido como colección pedagógica y litúrgica a un tiempo, hasta la Misa en si menor, último compendio sacro y summa teológica en música, El universo musical de Bach recorre una serie de obras en las que el compositor no solo explora todas las posibilidades de los géneros tradicionales, sino que los transforma desde dentro. La selección incluye los dos volúmenes de El clave bien temperado, las Invenciones y Sinfonías a dos y tres voces, las Tocatas para clave, las Suites francesas e inglesas, las Sonatas y partitas para violín solo y las Suites para violonchelo. También aparecen los Conciertos de Brandemburgo, las Sonatas para clave y violín, las Sonatas en trío para órgano, los ciclos de corales organísticos de madurez, los Conciertos para clave y los cuatro volúmenes del Clavierübung, verdadera autobiografía estética del compositor.

El recorrido se adentra también en la música vocal, con el ciclo de cantatas corales para el año litúrgico 1724-25, que Wolff caracteriza como “el más ambicioso de todos los proyectos”, las tres grandes pasiones –San Juan, San Mateo y San Marcos–, los oratorios de Navidad, Pascua y Ascensión y las misas luteranas. El estudio culmina en las grandes obras especulativas y tardías: El arte de la fuga, los Cánones Goldberg, las Variaciones canónicas sobre Vom Himmel hoch, la Ofrenda musical y, en último término, la Misa en si menor, tratada como un legado cuidadosamente seleccionado y estructurado para la posteridad.

Frente a la imagen habitual de Bach como maestro de la síntesis –de la tradición coral luterana, de la polifonía vocal renacentista, de la armonía italiana y de los estilos nacionales–, Wolff pone el acento en su impulso innovador, en su capacidad para reinventar los géneros tradicionales desde una lógica interna nueva. El compositor no solo innova en la escritura técnica o en la expansión de los recursos del teclado, sino también en la concepción formal y simbólica de sus obras, que funcionan muchas veces como microcosmos autosuficientes. Como empieza señalando al principio de su obra: “Cuando observamos a vista de pájaro la totalidad de la producción musical de Johann Sebastian Bach, lo que ante todo destaca es su naturaleza transformadora y su carácter extraordinariamente original”. Y como recuerda al final: “En última instancia, lo que hace que la música de Bach sea tan ejemplar, superlativa y trascendente es su acercamiento sumamente personal y heterodoxo a la composición”.

El musicólogo Christoph Wolff (Solingen, 1940) / D. S.

Lejos de ser un estudio técnico pormenorizado –ese que examina cada compás en busca de secretos armónicos o contrapuntísticos–, el libro propone una cartografía general que orienta al lector en el vasto universo bachiano. Este enfoque convierte la obra en el complemento ideal de la biografía previa de Wolff, aunque con un registro distinto: si aquella era narrativa y omnicomprensiva, esta es estructural y selectiva. El contraste con el tono confesional de La música en el castillo del cielo de Gardiner (también en Acantilado) no podría ser mayor: frente al arrebato romántico, Wolff erige una lógica constructiva que revela a Bach como arquitecto de sistemas sonoros autónomos, cada uno con su gramática interna y su simbología particular.

Quizá sea esta capacidad para concebir cada pieza como una totalidad autosuficiente lo que hoy sigue generando un asombro casi religioso. Wolff descifra el milagro: su análisis revela cómo la perfección arquitectónica de Bach es vehículo de expresión humana. Este libro no solo desentraña el carácter del genio, sino que nos enseña a escucharlo.