El Consejo de Ministros aprobó este martes la concesión de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondiente a 2020 a 32 personalidades de la cultura, entre las cuales figuran cuatro andaluces, el filósofo Emilio Llédo, Laura García Lorca y los bailaores Saras Baras y Antonio Canales, y una persona jurídica: la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El galardón distingue a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.

Emilio Lledó (Sevilla, 1927) es doctor en 1956 por la Universidad de Madrid, con la tesis El concepto Poíesis en la filosofía griega y entre otros hitos de su trayectoria ha sido miembro vitalicio del Instituto para estudios Avanzados de Berlín o miembro de la Academia Española de la Lengua desde 1993, institución en la que ocupa el sillón ele minúscula y donde desempeña el cargo de Académico Bibliotecario. En noviembre de 2014 fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras y este año que termina el Centro Andaluz de las Letras le ha dedicado un homenaje con una muestra y la publicación de un catálogo sobre su obra.

Laura García Lorca (Nueva York, 1953), presidenta del Patronato de la Fundación Federico García Lorca, ha promovido "la conservación y difusión del legado literario y patrimonio artístico de Federico García Lorca", subrayó el Gobierno. "Ha creado un lugar de encuentro e intercambio entre artistas de diferentes generaciones y países, y de diversas especialidades y corrientes artísticas en torno a la figura de un poeta que en muchos sentidos significa y resume la defensa de las libertades frente al ascenso de los totalitarismos", dice la nota sobre los méritos reunidos por Laura García Lorca para recibir la medalla de Oro de las Bellas Artes.

Sara Baras (San Fernando, Cádiz, 1971) es bailaora, coreógrafa y directora. Su ballet se estrenó en 1998 con el espectáculo Sensaciones. Desde entonces, ha recorrido los escenarios internacionales con producciones como Sueños (1999), Juana la Loca (2000), Mariana Pineda (2002), La Pepa (2012), Voces (2015) y Sombras (2019). Entre los galardones que jalonan su carrera están el Premio Nacional de Danza 2003 y el Olivier Award 2020 de Reino Unido.

Otro nombre del flamenco, Antonio Canales (Sevilla, 1961), también fue condecorado con la Medalla. El bailaor, coreógrafo y director nació en una familia de tradición artística y logró su primera oportunidad profesional en el Ballet Nacional de España (BNE), del que fue bailarín solista, y para el que ha coreografiado dos obras: Grito (1998), estrenada en el City Center de Nueva York, y A ciegas (1999), montaje con el que debutó en el Teatro de la Zarzuela como invitado del BNE. Al frente de su propia compañía, ha estrenado obras de éxito como Torero (1993), Gitano (1997), La Cenicienta (2000), Ojos Verdes (2003) y Carmen, Carmela (2004).

"Ha sido un sobresalto de ilusión y de amor en un año complicado", aseguró Canales

El bailaor aseguró a Efe que ha sentido "un sobresalto en el corazón" cuando se le comunicó el galardón. Canales contó que acababa de llegar a su casa "tras hacer unas compras", cuando le llamó el ministro y le dio "un sobresalto el corazón de ilusión y amor". Ha entendido el premio como un colofón "en un año tan complicado, en el que no he parado de trabajar, de entregar mi corazón, ayudar a los demás, dar clases online y apoyar al flamenco". Para el bailaor, es un reconocimiento que le llena "de vida, de flamenco, a mi vida", y lo ha dedicado "a todos los que durante mi carrera me han ayudado, enseñado, corregido o apoyado". "Gracias a toda España, que me ama", añadió, bromeando con que "cuando el ministro me lo ha dicho, no me he caído redondo al suelo porque soy fuerte".

Además, en el 350 aniversario fundacional de la institución, se propuso la concesión de la medalla de oro de las Bellas Artes a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla "por la extensa y meritoria labor que desarrolla en el conjunto de actividades académicas, culturales, artísticas y de mecenazgo, vinculando a la tauromaquia como manifestación del patrimonio cultural inmaterial español", indicó el Gobierno en su nota sobre la concesión de las medallas.

La nota facilitada destaca entre las actuaciones de la Maestranza los premios universitarios al mejor expediente académico de cada centro de la Universidad de Sevilla, la cátedra Ignacio Sánchez Mejías de comunicación y tauromaquia en la Universidad de Sevilla, el patrocinio de la Fundación de Estudios Taurinos y del Aula Taurina, y el apoyo a las Escuelas de Tauromaquia de Andalucía. En su rico patrimonio bibliográfico y documental dedicado a la Fiesta sobresale "la colección de carteles taurinos, que abarca desde la primera mitad del siglo XVIII hasta nuestros días".