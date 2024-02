La ficha * 'El bastardo'. Acción, Corea del Sur, 2023, 118 min. Dirección y guión: Park Hoon-jung. Música: Mowg. Fotografía: Shin Tae-ho. Intérpretes: Kim Seon-jo, Kang Tae-joo, Kim Kang-woo, Heo Joon-Seok.

Película de mañas orientales con recubrimiento de melodrama y thriller. Madre filipina pobre y enferma, hijo boxeador que la saca adelante en combates clandestinos, padre coreano rico que lo ha abandonado pero ahora parece interesarse por él y lo llama prometiendo ocuparse también de la madre, asesino empeñado en quitarlo de en medio.

No hay más. Bueno, hay un humor que ayuda a justificar el disparate argumental y mamporros y mañas en dosis suficientes como para justificar la existencia de esta cosita surcoreana dirigida por Park Hoon-jung, director a veces interesante del pimpante cine surcoreano, al que se deben los guiones de Encontré al diablo o The Unjust y las realizaciones de The Showdown, New World o The Wicht.

Da mucho menos de lo que podría esperarse de un director que ha ofrecido algún buen thriller –New World sobre todo– pero lo suficiente para satisfacer a los aficionados al cine de mañas.