Alberto Carretero revive la leyenda de 'La bella Susona' en el Maestranza

El director general del Teatro Maestranza, Javier Menéndez, augura que el estreno absoluto de La bella Susona, la ópera de Alberto Carretero que revive a la protagonista de una leyenda sevillana, "va a marcar un hito en la historia del teatro", apuntó Menéndez sobre un espectáculo que dará "muchísimo que hablar" y que tiene programadas sus dos funciones la semana próxima, los días 13 y 15. Un título con el que se amplía el repertorio de óperas inspiradas en la ciudad, pero, añadió el responsable del coliseo, "con la particularidad de que el compositor y el libretista son sevillanos y están vivos".

Carretero, que firma "una ópera del siglo XXI que hunde sus raíces en una tierra muy profunda, en el tiempo de La Celestina y una época en la que se descubría un nuevo continente", comparó su creación con los estratos que han configurado Sevilla, "en la que ocurre como en Roma, donde escarbas y encuentras muchas capas". Así, el músico definió La bella Susona como una obra "poliédrica, una conjunción de variables muy complejas, colores vocales, orquestales, electrónicos", dijo un autor que ha seguido con atención los ensayos de esta pieza "como hacía el arquitecto José María García de Paredes, casado con una sobrina de Falla, que se bajaba a pie de obra para confirmar que los ladrillos y el hormigón estaban bien colocados. Aquí hay tal aluvión de información que exige una gran concentración de los artistas implicados y también del público", sostiene el catedrático de Composición en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y creador de la video-ópera Renacer.

Con la ayuda del libreto escrito por Rafael Puerto, Carretero transforma gracias a un encargo de la ROSS la historia de la bella Susona, una judía conversa que denunció a su padre ante su amado, un caballero cristiano, y arrepentida pidió que una vez muerta se colocara su cabeza a la puerta de su casa como advertencia a los viandantes, en un "mundo nuevo" en el que "el público va a recibir estímulos por todos lados y va a tener un papel muy activo. No vamos a escuchar a Mimi [la protagonista de La Bohème], que es maravillosa. No necesitamos otra", reivindica este músico galardonado con la Beca Leonardo por su proyecto Poeta en Nueva York. Ópera de cámara. Un compositor que, declaró en un encuentro con la prensa, se emociona tanto con Monteverdi, Beethoven, Iannis Xenakis o Björk, pero que se resiste a la definición de "ecléctico, un término que conlleva meterlo todo en la coctelera para ver qué sale, y que no es lo que yo hago, un proyecto de síntesis, de reelaboración y filtrado".

Con esta producción del Maestranza en colaboración con el Auditorio de Tenerife debuta como libretista Rafael Puerto, "un trabajo extraño para el siglo XXI", reconoce el autor, que encuentra paralelismos con el presente en esta leyenda que "como tal se basa en hechos históricos y tiene una parte de ficción. Hoy que sufrimos dos guerras, después de que una pandemia nos hiciera comprender mejor los siglos XV y XVI, La bella Susona adquiere nuevas lecturas". Puerto señaló que su argumento destila un mensaje de esperanza pese a todo: "En un momento se dice: Buscaremos y encontraremos. Si hay voluntad hay un camino".

El director musical Nacho de Paz, especializado en el repertorio experimental y multimedia, busca junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro del Maestranza las "nuevas sonoridades con las que Alberto nos ha retado" en La bella Susona. Mientras, el encargado de la dirección de escena Carlos Wagner apuesta por una "imagen depurada" para resaltar "los hitos a lo largo del camino. La obra es de una complejidad abrumadora, va a suponer para los espectadores un shock en el buen sentido, y había que simplificarla para que el público pueda seguirla".

Interpreta a Susona la soprano estadounidense Daisy Press, una cantante inclasificable "que por su familia viene del rock y que puede cantar música hindú tradicional", destacó De Paz, que supo que tenía que ser Press la elegida para el papel "en cuanto vi la partitura". La norteamericana cuenta que tras aprenderse el texto en su apartamento de Manhattan viajó a Sevilla antes de los ensayos para captar las esencias de una ciudad "tremendamente sensorial".

Completan el reparto Luis Cansino (Abel Susón), José Luis Sola (Guzmán), Andrés Merino (Diego de Merlo), Federico Fiorio (Pulgar) y Marina Pardo (Sor Gregoria). Esta última celebró la posibilidad de conversar con el compositor de la pieza en los ensayos, "porque cuando estás cantando a Mozart no le consultas si puedes cambiar algo. Aquí han adaptado algún momento a una tesitura donde me sentía más cómoda. Es un privilegio porque a mí y a mis compañeros Alberto nos ha hecho un traje a medida". Unos vestidos que los cantantes lucirán en dos noches muy especiales, el primer estreno mundial de una ópera compuesta por un sevillano en el Teatro Maestranza.