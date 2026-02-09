El Bellas Artes de Sevilla inaugurará en noviembre una exposición sobre Juan de Mesa

El Museo de Bellas Artes de Sevilla inaugurará en noviembre una exposición sobre Juan de Mesa en el cuarto centenario de su muerte. Comisariada por Valme Muñoz, la directora del Bellas Artes, Ignacio Hermoso e Ignacio Cano, la muestra propone a través de "un selecto muestrario" que recoge "lo más destacado de su trayectoria artística" una "visión actualizada de su figura, de su producción y su repercusión en el arte sevillano".

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que anunció en una comparecencia en el Bellas Artes la programación para el año 2026 de la pinacoteca, desveló que en julio se inaugurará El legado de Enrique Martín. La belleza del conocimiento, una cita que exhibirá la donación del coleccionista del mismo nombre, con pinturas sobre tabla y lienzo, esculturas y dibujos que abarcan desde el siglo XVI hasta mediados del XIX.