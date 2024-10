Bryan Adams regresa a Sevilla y actuará el próximo 16 de enero en Fibes

El intérprete y compositor canadiense Bryan Adams estará el próximo 16 de enero de 2025 en Fibes Sevilla con el directo de su gira mundial 2025 Roll With The Punches Tour.

Reconocido como "una de las figuras más relevantes de la escena musical en todo el mundo", destacan los promotores del concierto, Adams cuenta en su dilatada trayectoria con 17 álbumes de estudio, éxitos globales como y (Everything I Do) I Do It For You, y numerosos reconocimientos como tres nominaciones a los premios de la Academia, cinco nominaciones a los Globos de Oro, un Grammy y 20 premios Juno.

Caracterizado por un directo de marcado estilo propio y lleno de energía e himnos de rock atemporales, Roll With The Punches Tour de Bryan Adams promete ser "uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2025". El artista ya ofreció un concierto en Sevilla en diciembre de 2019.

Las entradas para disfrutar del concierto de Bryan Adams en FIBES Sevilla estarán disponibles el próximo martes 15 de octubre a partir de las 10:00 horas en Fibesticket.