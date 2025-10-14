Camas arranca la primera edición del festival literario CaMÁS Letras

El Ayuntamiento de Camas pone en marcha este octubre la primera edición del festival literario CaMÁS Letras, una cita que ofrecerá al público un diverso y amplio programa gratuito de charlas, cuentacuentos, presentaciones y encuentros dirigidos a públicos de todas las edades e intereses literarios.

En su apuesta por ofrecer un enfoque original y creativo, el festival, coordinado por la agencia de comunicación y gestión cultural Édere, ahondará esta vez en los dos grandes temas universales que han marcado la literatura a lo largo de los siglos: el amor y la muerte. Así, durante las jornadas del viernes 17, sábado 18 de octubre, miércoles 29 y viernes 31 de octubre habrá actividades que abordarán ambas temáticas desde distintas perspectivas y enfoques.

En concreto, en torno al amor versará el cuentacuentos dirigido al público infantil y familiar que traerá el narrador oral Carlos Arribas Carloco al Espacio CREA (Parque Victoria Kent) el viernes 17 de octubre a las 18:00 horas. Aquí en la sesión titulada El amor es un cuento se acercará a los más pequeños historias que hablan de amor en toda su amplitud, también del amor a los libros y a la lectura.

De otros amores, los que marcan tanto sus novelas como su poesía, hablará después (viernes 17 de octubre a las 19.30 horas en el Espacio CREA) la reconocida autora, Elvira Sastre, que mantendrá un encuentro con los lectores para hablar de su obra en la que indaga en los vínculos y afectos que establecemos con quienes nos rodean, en cómo nos duelen y nos calman.

Por su parte, la muerte estará presente el sábado 18 por la tarde, a las 19.00 horas, cuando los asistentes podrán disfrutar de un apasionante debate entre dos reconocidos autores de novela negra que, en la mesa titulada Zonas restringidas, ahondarán en la importancia de los paisajes, territorios, ambientes en las tramas y cómo han ido cambiando los escenarios de este tipo de novelas extendiéndose hasta la periferia. Se trata de la joven autora y activista May R. Ayamonte, reconocida por novelas como la trilogía Las aguas sagradas o Lo que oculta la noche, ambientadas en su Granada natal, y el escritor madrileño, Santiago Díaz, uno de los nombres más reputados del género, gracias a la serie protagonizada por la inspectora Indira Ramos que ha sido traducida a varios idiomas. La mesa estará moderada por el también escritor de novela negra sevillano, Fernando Repiso.

Los dos temas que tejen el hilo conductor del festival, el amor y la muerte, centran la última novela de la autora catalana, Care Santos (Premio Nadal 2017), que mantendrá un encuentro con los lectores el miércoles 29 a las 19 horas en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti, de la que es la autora más leída. El acto estará presentado por el periodista y creador de Historias de papel, Manuel Pedraz.

Además, la autora repetirá el viernes 31 de octubre a las 12 horas en el municipio con un encuentro dirigido a los alumnos y alumnas del IES Camas, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Camas y donde tendrán la oportunidad de descubrir la prolífica obra de la escritora.