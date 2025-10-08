Felise 2025: La Feria del Libro de Sevilla cambia su identidad y estrena cartel de Jürgen Mayer, el arquitecto de las Setas

El león de los Jardines de Murillo -la ubicación donde se emplazará por segundo año la Feria del Libro de Sevilla- es el motivo del cartel que ha diseñado Jürgen Mayer, arquitecto de las Setas de la Encarnación. Un diseño de altura para una edición que estrena identidad: Felise. Una transformación que representa, en palabras del director de la cita literaria, Antonio Agredano, "un compromiso compartido entre la administración municipal, las instituciones culturales, la universidad, las fundaciones y el sector del libro para situar a Sevilla en la vanguardia de los eventos literarios, tanto nacionales como internacionales". El próximo 24 de octubre se inaugurará Felise con el pregón de la escritora Inma Aguilera (La dama de La Cartuja, La pintora de la luz).

Este evento aspira, según ha explicado su director en una rueda de prensa, "a convertirse en mucho más que una feria del libro". "Queremos un auténtico festival de ideas, creatividad y encuentros ciudadanos que dignifiquen y potencien el patrimonio cultural y emocional de nuestra ciudad", ha señalado Agredano para apostillar que "Felise nace de una convicción y es que los Jardines de Murillo, durante los días en que ocurra el evento, puedan convertirse en un espacio para el divertimento, para la curiosidad, para el ocio y para la creación".

De hecho, el número de participantes en esta 55ª edición ha aumentado. Serán 90 los expositores que estarán ubicados en 57 casetas. Además, habrá cinco espacios comunes para el desarrollo de las actividades que conforman una programación, de la que todavía no se han dado detalles. La única novedad que sí han mencionado es la celebración de un festival de literatura de terror del 31 de octubre al 1 de noviembre. Se suma esta propuesta a los talleres infantiles, para jóvenes, para familias y al centenar de firmas de autores de renombre que se esperan.

"Hemos abierto la puerta a asociaciones, entidades e instituciones de nuestra ciudad porque entendemos que Felise debe ser un reflejo fiel del alma sevillana. No queremos una feria que ocurra en Sevilla, sino una feria que sea de Sevilla, que nazca desde dentro y florezca de pie hacia el mundo", ha apostillado Agredano. En esta misma línea, ha valorado que "los nombres fundamentales de la programación" no "vendrán como visitantes de lujo, sino como cómplices de esta aventura colectiva". Felise es, según el director, "nuestra apuesta por demostrar que Sevilla no solo merece, sino que necesita y puede sostener un evento literario de esta envergadura".

En la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Sevilla también ha intervenido el arquitecto Jürgen Mayer. El alemán, conocido internacionalmente por su obra Metropol Parasol, firma el cartel de esta nueva edición de la Feria del Libro. Un diseño que gira alrededor del león que corona el Monumento al IV Centenario del Descubrimiento, fuente que también ocupa el centro de los Jardines de Murillo. Sobre ello ha hecho referencia su autor al detallar que el cartel "es una traducción de la diferencia entre fantasía y realidad". Una obra en la que "el león es el centro de la feria" funcionando "como un ancla".

El arquitecto no ha olvidado que la primera vez que visitó la capital hispalense fue en 1992 con motivo de la Expo 92. Años después -25 suman ya- dejó una huella imborrable -con más o menos detractores- en pleno corazón de la ciudad. "Cada semana recibimos noticias de las Setas de ciudadanos de todo el mundo", ha recalcado Mayer, quien ha valorado que el mes pasado fue portada del medio The New York Times.