El grupo Cantores de Híspalis recibe la Medalla de Andalucía de las Artes 2026 por su trayectoria

El grupo Cantores de Híspalis ha sido distinguidos con la Medalla de Andalucía de las Artes, uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la Junta de Andalucía en el ámbito cultural. Este galardón reconoce la dilatada trayectoria del grupo sevillano, fundado en 1967, y su contribución a la difusión de la música tradicional en España y en el extranjero. Además, la formación está celebrando este 2026 otro hito: el 50 aniversario de su fundación.

La Medalla de Andalucía de las Artes se concede anualmente a personalidades, instituciones o colectivos que han destacado por su labor en el ámbito de la creación artística y la promoción cultural. Cantores de Híspalis se suman a un selecto grupo de artistas y entidades que han recibido esta distinción en ediciones anteriores como Danza Invisible, María del Monte, Los Morancos, Belén Cuesta, Pablo Alborán, Los Romeros de la Puebla o Vanesa Martín.

El grupo, que fue fundado por Pascual Gónzalez y comenzó su andadura en la capital hispalense hace más de medio siglo, ha mantenido una actividad continuada que abarca grabaciones discográficas, como Cosas de mi tierra (1978), A nuestro aire (1982), Sangre (1989) y Al’baraka (1998), que se han convertido en clásicos. También es especialmente reseñable la contribución de la formación a la música sacra a través de producciones inolvidables como La Pasión según Andalucía (2012) y Cristo, Pasión y Esperanza (2017). Lo cierto es que el estilo del grupo ha evolucionado, manteniendo las raíces flamencas y el folklore que caracterizaron sus primeros trabajos, pero adaptándose a las diferentes épocas sin perder su esencia.

Manuel Carrasco y Paz Vega, Hijos Predilectos

En la edición de 2026 se reconocerá al músico Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega como Hijos Predilectos por ña contribución de ambos a la proyección de la comunidad en el ámbito nacional e internacional. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado que Carrasco ha "puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía" y ha resaltado un dato histórico: el cantante ostenta el récord como el artista español con mayor número de espectadores en un concierto, tras reunir a más de 74.000 personas en el Estadio La Cartuja de Sevilla en 2022, una cifra que supone un hito sin precedentes en la industria musical española. Respecto a Paz Vega, el presidente autonómico ha valorado su "trayectoria de éxito internacional" como actriz y directora de cine. La artista sevillana cuenta con un currículum repleto de reconocimientos relevantes en el panorama cinematográfico español e internacional.