Distinciones del 28F en Andalucía 2026: última hora de los Hijos Predilectos y Medallas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado en su reunión semanal de este 25 de febrero la relación de nombres de personas y entidades que recibirán las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma con motivo del Día de Andalucía, que se conmemora el 28 de febrero. La decisión incluirá, en concreto, los títulos de Hija e Hijo Predilectos de Andalucía y las Medallas de Andalucía, que, según la regulación impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno, se agrupan en torno a diez categorías.

La entrega de estos reconocimientos se celebra este sábado, 28 de febrero, en una gala en el teatro de La Maestranza de Sevilla, como viene siendo habitual.

El presidente de la Junta avanzó desde su cuenta en la red social X que el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega son los distinguidos este año con los títulos de Hijos Predilectos de Andalucía 2026, por tratarse de “dos referentes del talento” y ejemplos “de la Andalucía capaz, líder, que persevera hasta cumplir sus sueños”.

Manuel Carrasco y Paz Vega, reconocimiento como Hijos Predilectos

Juanma Moreno destacó de Manuel Carrasco que había “puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía, y la lleva con orgullo por el mundo”. Además, subrayó que “es el artista español que tiene el récord de más espectadores en un concierto, con más de 74.000 en el Estadio La Cartuja de Sevilla en 2022”.

En el caso de la actriz y directora de cine sevillana Paz Vega, el presidente valoró su “trayectoria de éxito internacional”. En su trayectoria, mencionó reconocimientos como el Premio Goya a la Mejor Actriz Revelación o el Premio Carmen a la Mejor Dirección, así como referencias a los certámenes de cine de Cannes y San Sebastián.

Medallas de Andalucía 2026: Adamuz, Morante y Ana Mena entre otros

Distinciones del 28-F en Andalucía / Junta de Andalucía

Medalla Manuel Clavero Arévalo

En la relación de galardonados figura la Medalla Manuel Clavero Arévalo, que recae en el Museo de la Autonomía de Andalucía.

Medallas de Andalucía 2026 por categorías

En el bloque de Medallas de Andalucía 2026, los reconocimientos se distribuyen en las siguientes categorías y premiados:

De las Humanidades y las Letras : Sandra Golpe (periodista) y Bernardo Quintero (catedrático y director de ciberseguridad de Google).

: (periodista) y (catedrático y director de ciberseguridad de Google). De las Artes : Cantores de Híspalis (grupo musical).

: (grupo musical). A la Cultura y el Patrimonio : Morante de la Puebla (matador de toros) y Ana Mena (cantante y actriz).

: (matador de toros) y (cantante y actriz). Del Deporte : Olga Carmona (futbolista) y María Torres (karateca).

: (futbolista) y (karateca). A los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia : Pueblo de Adamuz .

: . De la Economía y la Empresa : Raúl Berdonés (fundador y presidente del Grupo Secuoya) y Ana Requena (CEO de Randstad).

: (fundador y presidente del Grupo Secuoya) y (CEO de Randstad). De la Investigación, la Ciencia y la Salud : Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos y Rosa Mª Rodríguez (informática).

: y (informática). A la Proyección de Andalucía : Eva González (modelo y presentadora) y Juvencio Maeztu (CEO de INGKA Group (IKEA)).

: (modelo y presentadora) y (CEO de INGKA Group (IKEA)). Al Mérito Medioambiental: Luis Bolaños (fundador de Iberhanse Corporate).

El decreto que regula las distinciones y las diez categorías de medallas

La Junta aprobó en 2019 el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello, se estableció un marco jurídico único, revisado y actualizado, que regula el título de Hija Predilecta o Hijo Predilecto, la Medalla de Andalucía en sus diferentes categorías y la Bandera de Andalucía como distinción honorífica de carácter provincial.

Este decreto fue objeto de una modificación en 2020, con la que se creó una nueva categoría de carácter extraordinario: la Medalla de Honor de Andalucía. Más recientemente, en 2025, el Consejo de Gobierno aprobó otra modificación para proceder a una “reestructuración” de las categorías de las Medallas y de las Banderas de Andalucía con el objetivo de “alcanzar una mejor representación de todos los ámbitos sociales, culturales y económicos” en la concesión de las mismas. Además, se cambiaron los plazos del decreto original “para optimizar la eficiencia en la gestión del procedimiento” de concesión, según argumentaron desde el Gobierno andaluz.

Según el reglamento actual, las medallas de Andalucía se agrupan en torno a diez categorías: