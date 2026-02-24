El lío de las Medallas de Andalucía: ¿Cuántas se conceden? ¿Por qué?

Son un reconocimiento público en el 28F que se conceden desde los años 80. Las Medallas de Andalucía señalan cada año a andaluces que han destacado por sus méritos y su servicio a la comunidad autónoma en los más diversos ámbitos en una gala que ha ido creciendo en espectáculo adaptándose a los nuevos formatos televisivos y que es el eje central de las actividades institucionales del Gobierno andaluz en la fiesta de la comunidad autónoma. Los diferentes Ejecutivos han ido adaptando esta celebración a su criterio, señalando siempre a aquellos que han considerado merecedores de estos reconocimientos.

Porque la concesión de las distinciones corresponde al Gobierno andaluz que puede tomar la decisión de oficio o bien a instancia de cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Eso significa que los grupos de la oposición no tienen voz en estas designaciones aunque hay casos, pocos pero alguno sí, en los que se les ha escuchado y se han tenido en cuenta sus propuestas. Hay otro dato a tener en cuenta. Se trata de un título honorífico exclusivamente que no tiene remuneración económica de ningún tipo. Eso sí, las Medallas de Andalucía tienen un sitio preeminente en los actos de la Junta y pueden usar el título de ilustrísimos.

La Administración andaluza ha regulado la concesión de distinciones honoríficas a través del Decreto 156/1983, de 10 de agosto, por el que se aprueba la concesión de Títulos Honoríficos, que creó el título de Hijo Predilecto de Andalucía, y del Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de Andalucía. Hasta el 28F de 2025, las distinciones se regían por el Decreto 602/2019; en marzo del año pasado entró en vigor el Decreto 42/2025, que modifica el anterior.

Las categorías

Esto significa que se conceden las distinciones en las siguientes categorías: Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras; Medalla de Andalucía de las Artes.; Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio; Medalla de Andalucía del Deporte; Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia; Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa; Medalla de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud; Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía.; Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental; Medalla Manuel Clavero Arévalo y el título de Hijo/a Predilecto/a.

Lo que sucede es el las diferentes normativas no establecen un número máximo de distinguidos por categorías por lo que el Gobierno andaluz puede señalar a cuantos considere oportunos. Eso se ha traducido en que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha reconocido a dos personas, físicas o jurídicas o entidades, por cada categoría por lo que las Medallas se han concedido en los últimos años a 20 personas ya que la única que se concede de manera individual es la Medalla Manuel Clavero Arévalo, que hace honor al padre del andalucismo moderno y que se creó en 2019, cuando se cumplían 40 años del referéndum del 28 F. La Medalla de Andalucía Manuel Clavero, se concede en reconocimiento a la especial trayectoria de una persona física o jurídica, grupo o entidad, en la defensa y fomento del interés general de Andalucía.

Los galardonados

Para este año 2026, Juanma Moreno ya ha anunciado que la localidad cordobesa de Adamuz recibirá la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia, por su comportamiento tras el grave accidente ferroviario del 18 de enero que costó la vida a 46 personas; así como que Morante de la Puebla y Ana Mena recibirán la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonnio y que los hijos predilectos de Andalucía serán Paz Vega y Manuel Carrasco. El Consejo de Gobierno que se reunirá este miércoles aprobará el resto de distinciones. La ceremonia de entrega se celebrará el sábado 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza de Sevilla a partir de las 12 de la mañana.