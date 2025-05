Carla Simón: "En la España de los 80 no se hizo mucho para frenar la entrada de heroína"

Con Romería, película que presentó este jueves en la competición del Festival de Cannes, la cineasta Carla Simón no solo cuenta su historia familiar, también la convierte en una forma de recordar a "esa generación perdida" en España a causa de la heroína y el sida.

Los padres de la cineasta catalana fallecieron los dos a causa del sida provocado por su consumo de drogas, por eso ella fue adoptada por sus tíos maternos, algo que contó en su primera película, Verano 1993 (2017).

La niña de ese filme se ha hecho mayor y se ha convertido en Marina en esta Romería en la que Simón bucea en la historia de amor de sus padres, que se desarrolló en Vigo, otro polo de la movida de los ochenta.

"En Galicia pasa mucho que ves una foto en la que la mayoría están muertos, mis tíos me cuentan que cada semana había un entierro, por sobredosis, sida o accidentes en la carretera", recordó el jueves la realizadora en una rueda de prensa en la que es su primera participación en la competición de Cannes.

"Por el dolor y el tabú de la heroína y el sida se dejó de hablar de ello y creo que hay que sacarlo a la luz, reivindicar a esa generación que lo puso todo del revés y que cambió los valores de una sociedad conservadora" para transformarla en otra más abierta.

Ella supo siempre lo que había pasado con sus padres, en su familia adoptiva se hablaba de ello muy abiertamente pero no fue hasta la promoción de Verano 1993 cuando se dio cuenta de que era "una historia compartida con mucha gente".

Muchas personas se le acercaban tras las proyecciones para decirle que estaba contando su historia. Y sin embargo, a la gente de la generación de sus padres les chocaba que ella hablara abiertamente de su fallecimiento por sida y en su familia fue algo que también se vivió "de puertas para adentro".

Por eso, cuando empezaron con Romería, tenían claro que querían hablar del tabú de la heroína y el sida y sacarlo a la luz. "Estamos en un momento en el que la gente está volviendo a poner en su lugar esa generación que fue tan clave y que es algo así como una generación perdida", dijo Simón, que ha querido contribuir a ese proceso con su filme.

"El sida en cada país tiene historias distintas, en Estados Unidos tenía mucho que ver con la homosexualidad (...), en España con la crisis de la heroína, con ese momento feliz de transición tras tantos años de dictadura".

Fue una época de libertad absoluta pero solo se ha hablado de la parte festiva y no tanto del fácil acceso a las drogas en España. "Entraron muchas drogas, no se hizo mucho para frenar esa entrada de heroína, que fue devastadora y los jóvenes de esa época no sabían lo que sabemos ahora".

Eso es lo que se encuentra Marina (Llúcia García) cuando a sus 17 años decide viajar a Vigo para conocer a la familia de su padre y reconstruir de alguna manera la historia de amor de sus padres.

"Romería tiene este significado místico, religioso, de hacer un viaje y el viaje que hace Marina tiene mucho de místico para entender sus raíces y conectarse con sus padres". A eso se añade su acepción de fiesta popular, algo que también encajaba muy bien en la historia y por eso eligieron esa palabra para el título, explicó Simón.

Una historia con mucha ficción pero que mantiene la esencia de las emociones de la cineasta y de su frustración por no poder entender de manera profunda cómo fue la historia de sus padres, pero ese viaje que realiza Marina en solo cinco días no sucedió en la realidad.

En Romería, la música tiene mucha importancia, como la tenía en los ochenta ya que de Vigo salieron muchos grupos, como Siniestro Total, del que han utilizado uno de sus temas míticos, Bailaré sobre tu tumba.

Un filme con el que la cineasta cierra una trilogía sobre su historia familiar que comenzó con Verano 1993 (2017), que ganó el premio a la mejor ópera prima en Berlín y continuó con Alcarrás (2022), que se llevó el Oso de Oro de la Berlinale y que se centró en su familia materna, de agricultores.