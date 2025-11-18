Carmen Laffón y la mirada de una sanluqueña adoptiva enamorada de Doñana

Una de las piezas que componen la muestra ‘Línea de horizonte’, que se puede visitar en la Fundación Biodiversidad.

“Siempre digo que Carmen Laffón coquetea con la línea del horizonte. Cuando la hace más definida, llega a un cuadro más naturalista, pero a veces la difumina y alcanza momentos de abstracción”, indica Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla y comisario de Línea de horizonte. Una muestra que profundiza en la mirada de la artista hacia Doñana –protagonista de buena parte de sus obras– y que pone el foco –dando nombre a la exposición– en la línea del horizonte, ese punto en el que cielo y tierra se tocan con la punta de los dedos. Hasta el 19 de marzo se puede visitar en la Fundación Biodiversidad (Patio de Banderas, 16).

“Ella tenía un estudio en Sevilla, en la calle Vírgenes, y otro en Sanlúcar, justo en la desembocadura del Guadalquivir”, indica Bilbao sobre “un sitio privilegiado” ubicado justo delante “del corral de Merlín”. La mirada de Laffón desde su lugar de trabajo era “la desembocadura del Guadalquivir con la línea del horizonte, que marca el paisaje de Doñana, prolongada hacia el mar”.

Esta línea es “lo que da sentido” a una muestra que está compuesta por 13 lienzos y una escultura de sal en el centro de la sala. Lo cierto es que la artista desarrolló, según Bilbao, “una dedicación obsesiva” hacia Doñana. Una profunda pasión que mantuvo durante toda su trayectoria y que el decano de Bellas Artes compara con la que pudo “sentir Monet por la Catedral de Rouen”.

El objeto “siempre era el mismo” y “el posicionamiento del pintor” también, pero “los cambios circadianos, estacionales y atmosféricos” provocan una percepción diferente del modelo. De este modo, a través de una misma composición –la división entre cielo y tierra por la línea del horizonte– Laffón “desarrolla infinidad de soluciones plásticas basadas en esos cambios circadianos y atmosféricos”.

Sin modificar la línea del horizonte, “va cambiando de registros, de soportes, de técnicas y utiliza pasteles, óleos, técnicas mixtas, lienzos y papel”, abunda Bilbao. De este modo, el visitante entrará en la sala y encontrará que “girándose 360 grados está viendo siempre la misma línea de horizonte” con distintas franjas horarias, “desde que sale el sol a primera hora hasta que se pone”.

La exposición viaja del naturalismo más profundo hasta el expresionismo abstracto americano, convirtiendo el Coto de Doñana “en un paisaje muy sonoro y espiritual en el que un matiz genera esa intuición de los tres elementos: cielo, tierra y línea de horizonte”.

"Sabía apreciar la riqueza de lo local"

Línea de horizonte pone de relieve que Laffón “era una persona que miraba el universo en su entorno más inmediato”. Sevillana de nacimiento y sanluqueña de adopción, se sentía oriunda de la tierra de Francisco Pacheco. “Sabía apreciar la riqueza de lo local” y lo demostró sacando series completas con esculturas, pinturas y dibujos sobre temas tan autóctonos y artesanales como la recogida de la uva.

Además, Bilbao recuerda que fue una “defensora a ultranza de Doñana y, por supuesto, era luchadora infatigable” sobre la preservación de este entorno. “No obstante, el punto de vista de Doñana de Carmen, desde la banda de Sanlúcar, era el de una investigadora”, apostilla el comisario y hace especial hincapié en que “no solo fue una artista plástica buscando algo decorativo, también era muy consciente de que eso era un patrimonio” que preservar, cuidar y defender.

La exposición forma parte de la programación de AVE Doñana, inaugurada por Adrián Pujol y su muestra Genius Loci. Doñana a la intemperie. El proyecto ha sido impulsado por la Fundación Maldonado Education Through Art (META Miami), la Fundación Biodiversidad (MITECO), la Estación Biológica de Doñana–CSIC y Henrique Faria NY.