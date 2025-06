'Carmen', la mujer que arde, vuelve al Maestranza

"Carmen no canta, arde", se oye en un vídeo promocional de la ópera que se representa en el Maestranza del 13 al 21 de este mes. La cigarrera vuelve al teatro sevillano, apenas a unos metros de los escenarios donde se desarrollaba su historia, erigida en el símbolo de la libertad de las mujeres. "Carmen no es un personaje, es un espejo. Y quizás, sin saberlo, todas la llevamos dentro", dice el teaser que anuncia las seis funciones en las que su protagonista reivindicará su independencia de la mano de dos veteranos que han abordado el mito en numerosas ocasiones, el director musical Jacques Lacombe y el director de escena Emilio Sagi.

Lacombe, que se alternará en el atril con el malagueño Salvador Vázquez, ha dirigido Carmen "más de 100 veces" y continúa fascinado por la partitura. "Es una ópera increíble, llena de melodías gloriosas. Bizet podría haber escrito hasta tres óperas con tantas melodías", comenta el maestro canadiense sobre una música cuya grandeza no se agota "y que anticipa a Ravel y Debussy. Yo he intentado trabajar con la orquesta [la ROSS] estos colores más impresionistas. Me admira cómo, por ejemplo, en el primer coro con las cigarreras se puede percibir el humo".

Sagi, entretanto, ha firmado cinco adaptaciones diferentes de la ópera. "La primera se estrenó en el Teatro Real de Madrid en 1997 y ahora esa producción está en Los Ángeles", cuenta el director y escenógrafo, que ha llevado sus propuestas a destinos tan dispares como Montecarlo, Santiago de Chile, Roma y China. "El otro día bromeaba con los solistas y les decía que cualquier día podía interpretar a Carmen", recuerda Sagi, que ha viajado del despliegue barroco de los comienzos a una mirada despojada de artificio. La producción del Auditorio de la Diputación de Alicante que se programa en Sevilla obligó al creador asturiano a la contención. "Al ser un auditorio y no un teatro, planteé una Carmen esencial. Más que decorado es un espacio escénico", un despojamiento que favorece "que el peso caiga sobre los artistas. Tengo la suerte de que en el Maestranza los dos repartos están absolutamente volcados en este espectáculo radical, centrados en explorar el alma de los personajes".

El equipo de 'Carmen'. / Juan Carlos Vázquez

Para Sagi, "Carmen es un icono, una mujer que no tiene miedo delante de la navaja de Don José de decir que ella nació libre y que va a morir libre". Aunque esa heroína rebelde y apasionada tal vez eclipse a los otros personajes, el director resalta el interés de "Micaela, que no está en la novela de Mérimée y a la que inventaron los libretistas, como un contrapunto a Carmen: ella no es una mujer exótica y medio bruja, y ofrece a Don José la perspectiva de una casa y unos hijos. Don José, mientras, es un hombre del norte, vasco, que queda deslumbrado por el hedonismo andaluz. En el libro hay una escena muy reveladora en la que él llega a Córdoba y ve a las gitanas bañarse en enaguas en el río Guadalquivir. Es un tipo bipolar: un hombre bueno que se acuerda de su madre y que en un clic se vuelve una bestia", señala el también responsable del vestuario. En lo referente a la música, a Sagi le maravilla la paradoja de que Bizet "nunca estuvo en España ni en Sevilla y sin embargo su partitura recoja tan bien los aires españoles. No me gusta cuando a Carmen se la saca de un entorno andaluz: no la concibo en Tánger o en México".

Javier Menéndez, director general del Teatro Maestranza, destaca la interpretación que llevarán a cabo los cantantes. "En esta producción o eres actor o es muy difícil que el conjunto funcione", defiende sobre un elenco que tendrá a Maria Kataeva, Piero Pretti, Dalibor Jenis y Giuliana Gianfaldoni como primer reparto, y a Gabriela Flores, Alejandro del Cerro, María Miró y Badral Chuluunbaatar como segundo cast, arropados todos por la iluminación de Eduardo Bravo y unos vídeos de Pedro Chamizo.

Kataeva asegura "haber esperado toda la vida interpretar a Carmen en Sevilla. He sacado todo el carácter andaluz, el flamenco, he aprendido a tocar las castañuelas... A veces pienso que debo tener gotas de sangre española, aunque naciera en Siberia, porque canto recitales de zarzuela y me encanta la cultura española". El tenor Piero Pretti, que debuta en el papel de Don José, reconoció que le "cuesta" encarnar la cólera y los celos en que desemboca su personaje, y apuntó la triste vigencia de Carmen en lo que respecta a la violencia contra las mujeres. "Hace un par de días, una adolescente de 14 años fue asesinada por su novio de 18 porque ella le dijo que ya no lo quería. El teatro tiene la responsabilidad de poner sobre la mesa estas cuestiones, de plantearlas al público. El teatro debe hablar de la vida".

La rueda de prensa celebrada este martes coincidió con el 150 aniversario de la muerte de Bizet, el 3 de junio de 1875, "tres meses después de haber visto un estreno desastroso de Carmen. Se comenta incluso que la salud del hombre empeoró tras aquel penoso recibimiento. Ese rechazo es habitual en piezas que son revolucionarias en su momento, que después se asumen y entran en el repertorio", analiza Javier Menéndez, quien cree que "si Bizet pudiese ver el estatus que hoy tiene su obra estaría alucinado con el hecho de que solo en este mes habrá 15 o 20 teatros representando Carmen". Al compositor le habrían emocionado igualmente las propuestas del Maestranza para acercar su creación a los más jóvenes: el preestreno para menores de 30 años, programado para el día 10, y una Carmen Kids (el día 12) en la que escolares y familias cantarán esas melodías irresistibles con las que Bizet enamoró al mundo.